Ya hay fallo del TAS: Dani Alves tendrá que pagar una indemnización millonaria a Pumas

A Dani Alves le tocara rascarse el bolsillo después del fallo del TAS favorable a Pumas. El club mexicano ha ganado la batalla legal con el que fuera futbolista del Barcelona, que deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios ocasionados al equipo azteca. El caso se remonta a 2023, ya saben la justicia y sus velocidades, cuando Dani Alves fue denunciado por violación.

El futbolista militaba en Pumas por aquel entonces. Ingresó en prisión mientras su contrato contractual con el club mexicano todavía se encontraba en vigor. Pumas rescindió el contrato al dañar la imagen de la entidad por el escándalo público. La cantidad exigida y que deberá abonar Dani Alves oscila los cinco millones de euros.

Una cantidad que la FIFA redujo drásticamente a unos escasos 135.000 euros. Pumas no aceptó dicha resolución y llevó el caso al TAS que ahora sí ha fallado a su favor, ergo, Dani Alves deberá abonar cinco millones de euros corresponden a la indemnización. Dani Alves solo jugó un semestre con Pumas, disputando un total de 13 partidos en los que registró cinco asistencias.

Comunicado de Pumas tras la resolución de Dani Alves

«El Club Universidad Nacional, A.C., informa que el pasado 1 de septiembre de 2025, fue notificado del laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el club y el jugador Daniel Alves Da Silva»

«Aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución».