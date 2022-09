Fidel Albiac, al descubierto: ¿a qué se dedica el marido de Rocío Carrasco?

Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco, lleva con la misma más de dos décadas y aún manteniendo un perfil discreto y alejado de la fama, siempre ha estado en el punto de mira de las disputas familiares. Ha sido muy señalado por Gloria Camila, pero aún con ello, poco se sabe de él.

Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco

La pareja se casó en 2016, la boda fue mediática y no estuvo exenta de polémica. Estos se han mantenido unidos y muchos han destacado que él ha funcionado como un pilar para su esposa, no obstante, también hay quien no acaba de encajar con esta opinión.

Por el momento, el matrimonio apuesta por una vida discreta alejada de los medios en Valdelagua, una exclusiva y lujosa urbanización de Madrid, donde solo se puede entrar si has sido invitado. Esta urbanización es muy escogida entre los famosos por la facilidad que supone mantener la privacidad.

Su profesión y formación académica

De la profesión de Fidel Albiac, se sabe que estudió Derecho, no obstante, no ha ejercido de ello y ha preferido dedicarse plenamente a representar a su actual mujer, que ya era una figura pública por apellido y que ha sido punto del día durante meses por el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Esta carrera también le ha servido para ayudar a su mujer con los contenciosos que ha tenido con su exmarido, Antonio David Flores. Además, colabora con Javier Vasallo, el abogado de Rocío Carrasco y trabaja en su tesis, que habría querido basar en el derecho al honor y la intimidad.

Este cargo con el que ayuda a su mujer también lo ha expuesto a más críticas y polémicas, de las que parece que Albiac, prefiere mantenerse alejado. Él pudo estudiar desde la comodidad de su hogar y lo hizo con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). No obstante, como pasa en muchas de estas carreras, él tuvo que hacer los exámenes de la universidad de forma presencial.

Rocío Carrasco situaba el origen de su distanciamiento con su familia en la muerte de Rocío Jurado, su madre, y en la posterior apertura del testamento. No obstante, hay quienes piensan que fue la llegada de Fidel Albiac al clan Jurado el que creó un punto de inflexión en la relación de la familia, que, desde entonces, ha estado marcada por los distanciamientos y las polémicas que ahora llegan a los titulares.

Por todo ello, vemos que el yerno de Rocío Jurado, que ha sido un apoyo esencial para Rocío Carrasco, es un punto de disputa entre los familiares implicados. No obstante, Rocío no ha dudado en defenderlo, demostrando que él se ha mantenido a su lado durante todos estos años. Parece que esta familia seguirá siendo noticia y motivo de polémicas en los próximos meses y es que el documental lanzado meses atrás, ha removido historias del pasado que han sorprendido a la audiencia.