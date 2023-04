Así es el actor Edu Soto: su edad, su pareja y sus hijos

Todo el mundo sabe quién es Edu Soto. El artista lleva toda la vida dedicado al mundo de la interpretación y detrás de él hay una carrera más que consolidada. Es actor y humorista, pero también es un gran bailarín. Lo más curioso de todo es que ha conseguido que su vida privada quede fuera de los escenarios. Es muy complicado saber en qué ocupa su tiempo. Sin embargo, hay una cosa clara: siempre que puede comparte su existencia con su mujer. Se llama Cristina Pascual y ella también tiene mucho talento. Empezaron en 2019.

Edu Soto es bastante discreto, pero la prensa ha ido averiguando cosas de su vida privada, por eso sabemos que antes de Cristina tuvo otra pareja. De 2014 a 2018 fue novio de la diseñadora Eva Hurtado, una malagueña que tiene tanta creatividad como él. Es decir, siempre ha estado con mujeres que han alimentado su espíritu artístico. En 2020 fue padre junto a Cristina, era su primer hijo. Se llama Imel. Un año después anunció su segunda paternidad a través de las redes sociales.

Los dos hijos de Edu Soto

Son menores de edad y evita mostrarlos en sus redes sociales, pero Edu Soto es un padre muy comprometido. Imel es el mayor y después tuvo a una niña. Anunció su llegada al mundo antes de empezar 2022 y lo hizo con una publicación cargada de sentimiento. Era una foto de una ecografía acompañada de un texto muy especial para toda su familia.

“Esta es sin duda la imagen que cierra mi 2021 y la que ya convierte el 2022 en un año lleno de esperanza e ilusión. Absolutamente todos mis deseos depositados en que nazcas llena de salud y llenes de alegría a toda la familia. Tomo mi amor para Cristina Pascual y que tiene dentro de su cuerpo a una niña que nos va a regalar toda su luz. Todo mi amor para mi hijo Imel que pronto tendrá una hermanita. Y todo mi amor a los abuelos y titos que pronto volverán a reunirse para dar la bienvenida a un miembro más de la familia”, escribió.

El papel más emblemático de Edu Soto

A sus 44 años Edu Soto puede presumir de haber tenido una carrera plagada de éxitos, pero hay uno que brilla más que otro. Su papel de ‘el Neng de Castefa’, un joven que vivía obsesionado con su coche y que hacía sus apariciones en el programa que tenía Andreu Buenafuente en TV3.

“Me sigue persiguiendo para lo bueno y lo malo. Por un lado, te da el cariño y la popularidad para hacer una serie de trabajos pero, por otro, te cierra la puerta. Sobre todo, lo he superado en Madrid gracias a oportunidades que me han dado en el Centro Dramático Nacional y la Compañía de Teatro Clásico”, declaró en una entrevista. Ha tenido que trabajar duro para que el público viera más allá.

La sorprendente confesión de Edu

Edu ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera. En una ocasión reconoció que tuvo que esforzarse mucho para que el público no le recordara solo por ser ‘el Neng’. Guarda un gran cariño al personaje, pero también ha sido una gran losa. “Lo que más me dolía es que en mi trabajo no vieran más allá, que no te ofrezcan un papel distinto porque te ponen una etiqueta. Afortunadamente actores como Carmen Machi o Javier Cámara, a los que admiro, han abierto un poco ese camino. Pero es complicado”, comentó. Siempre habla muy bien de todos sus compañeros.