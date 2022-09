Rocío Carrasco, dispuesta a enfrentarse a todos con la verdad

Rocío Carrasco ha roto su silencio para siempre. Después de relatar el infierno vivido junto a Antonio David Flores en Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de ‘la más grande’ ha vuelto a confiar en Telecinco para contar la verdad sobre su familia mediática, En el nombre de Rocío. Tras emitir la serie por completo en Mitele Plus, anoche salió en abierto la segunda parte de la docuserie, y el próximo martes, a las 21:55 se emitirá el capítulo 3 y 4. Ahora, a pocos días de regresar a la televisión, la madre de Rocío Flores ha confesado cómo está.

Entrando por llamada -y por sorpresa- en el Deluxe, Rocío Carrasco ha relatado que, después de muchos años manchando su imagen, las personas que hay detrás de las polémicas se verán retratadas en el programa. “Lo único que hago es explicar el por qué, que se sepa la verdad, y nada más ni nada menos que contestar a todo lo que han ido diciendo”, ha sentenciado. Y es que, la hija de la artista ya se ha cansado, y ahora está dispuesta a poner a cada uno en su lugar: “Después de cómo he estado día tras día y año tras año, tras escuchar barbaridades que nada tienen que ver la realidad, y por parte de las personas que vienen, llega un momento que decides esto se acaba y se acaba”.

Con más fuerzas que nunca, la televisiva ha dejado claro que está preparada para lo que venga. “Me enfrento bien, más tranquila, mejor, bastante mejor y serena. Contando las cosas como son. Cuando una persona no tiene nada que esconder y las cosas son fácilmente demostrables, lo vives con tranquilidad”, ha dejado claro en su intervención, pues tras más de dos décadas sin pronunciarse, ha llegado el momento de contar la verdad.

Y es que, con esta nueva docuserie, la hija de Jurado no solo ha puesto las cartas sobre la mesa, sino que ha conseguido desmontar a cada miembro del clan Mohedano, aunque eso le haya creado una guerra abierta con ellos. Sin embargo, su conciencia está tranquila y ella ha podido estar en paz consigo misma: “Todos los días de mi vida intento irme a la cama sabiendo que no le he hecho daño a nadie, al menos a conciencia. No es satisfacción lo que siento de que se sepa la verdad, es tranquilidad de que se sepa la verdad”.

Pese a todo, la hija de Pedro Carrasco tiene muy claro los pasos que va a dar su familia mediática tras su relato: “Se diga lo que se diga y se demuestre lo que se demuestre, habrá quién lo entienda, quién no lo entienda y habrá quién lo entienda y dirá que no lo ha entendido. Ellos seguirán con la misma perorata”. Ahora, Rocío Carrasco ha llegado para quedarse, y esta vez incita a los espectadores a que se sienten frente al televisión para conocer su versión de los hechos: “¿Que la verdad no gusta? Lo siento mucho, pero es la verdad. Es lo que, por desgracia, me ha tocado vivir”.