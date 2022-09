Rocío Carrasco sigue desaparecida a pocos días de estrenarse en abierto la segunda parte de la docuserie En el nombre de Rocío. Después de su emisión íntegra en Mitele Plus, Telecinco ha anunciado que los espectadores del Deluxe serán los primeros en disfrutar de este segundo capítulo en abierto. Sin embargo, la hija de ‘la más grande’ vuelve a dar un golpe de efecto en lo referente a sus trabajos fuera de la televisión. Este domingo, día 4 de septiembre, se estrena en el teatro Zorrilla de Valladolid, Rocío Jurado El Musical. Se trata de una obra hasta la fecha desconocida, que apenas ha tenido repercusión, pero que sigue en pie, tal y como ha podido comprobar la redacción de Look, que se ha puesto en contacto con la institución, que ha revelado que las entradas están a punto de agotarse.

Se tenía constancia de la existencia de un espectáculo musical, bajo el nombre Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, que en su día protagonizó Anabel Dueñas. Se trataba de un musical sensorial creado por su hija, de la mano de Green Cow Music. Su última función fue en mayo, dos años después de su cancelación por la pandemia, y el escenario elegido fue el Auditórium de Palma. Fue la última porque, tal y como comunicó la protagonista, comenzaron a preparar cambios para que el espectáculo contase con nuevas incorporaciones y sorpresas. Este digital ha revisado las fichas técnicas de ambas obras, comprobando que se trata de la misma historia protagonizada por la misma persona, aunque respaldada por una empresa diferente, esta vez por Iniciativas teatrales S.L. Por lo tanto, se trataría de una reconversión del mismo espectáculo, aunque la gran incógnita es qué pasó con el casting organizado en mayo, pues se desconoce si ha habido alguna nueva incorporación respecto a la obra anterior. Sea como fuere, lo que deja claro este nuevo arranque es que no tiene previsión de parar, ya que se espera que el próximo 1 de octubre, la representación llegue a Huesca, que ya cuenta también con cartelería.

Cabe destacar que, pese a ser en un principio la misma obra musical, además de haber sufrido un cambio de nombre, también ha sufrido un cambio de cartel. En el anterior, se podía apreciar una imagen de la artista y de Anabel Dueñas en óleo, con un fondo rojo y letras amarillas. En cambio, en esta ocasión, se aprecia una foto mucho más grande de la artista en blanco y negro, con las letras en rojo. Pequeños cambios que dejan entrever que el espectáculo podría haber sufrido transformaciones también en su guion.

Un nuevo proyecto que está a punto de ver la luz. Valladolid ha sido el escenario elegido -como ya lo hizo el 13 de septiembre de 2019 con la versión anterior de la obra- y las localidades de su teatro están a punto del sold out. No obstante, ningún medio de comunicación se ha hecho eco del musical, además de no haber tenido ninguna campaña publicitaria ni repercusión en redes sociales. Tanto es así, que ni si quiera Rocío Carrasco se ha pronunciado al respecto, aunque se desconoce si una posible aparición de la tertuliana en Viernes Deluxe puede ser el punto de partida para anunciar esta nueva andadura empresarial de la hija de la cantante.

Su obsesión

Este último trabajo inspirado en la figura de su madre se une a una larga lista de proyectos relacionados con ‘la más grande’. Y es que, desde que volvió a la televisión, Rocío Carrasco ha dedicado en cuerpo y alma su profesión a honrar a la mujer de su vida. Aunque en un pasado no muy lejano, la mujer de Fidel Albiac fue modelo y colaboradora de televisión, desde su regreso a la pequeña pantalla todo su esfuerzo ha ido ligado a la imagen de su madre.

En 2021 volvió al foco mediático con la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, un espacio en el que la hija de Rocío Jurado relató todo el infierno vivido durante 25 años al lado de su ex pareja, Antonio David Flores, la forma en la que sus hijos se alejaron de ella y cómo la presión social y mediática estuvo a punto de llevarla al suicidio. Un proyecto que sirvió de precedente para estrenar, en junio de este año, En el nombre de Rocío, la secuela. En esta segunda parte, Carrasco ha querido desmontar a su familia mediática y contar toda la verdad acerca de la enfermedad de su madre, su herencia y las relaciones con el clan Mohedano.

Sin embargo, antes de este último lanzamiento televisivo, Rocío protagonizó Montealto: regreso a la casa, programa en el que se hizo una reconstrucción del que fue el domicilio de la cantante sus últimos 20 años. Un nuevo espacio que no estuvo exento de polémica, pues la supuesta aparición de unos misteriosos documentos que se revelarían en su emisión, llevó a Gloria Camila a presentar una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado contra su hermana, en un intento de preservar la intimidad de su madre.

Tras esto, y en plena emisión de la docuserie que todavía no ha finalizado, Rocío Carrasco ha sido la protagonista y cabeza pensante de otros dos proyectos en honor a ‘la más grande’. En primer lugar, el 8 de marzo, Día internacional de la mujer, tuvo cabida en el Wizink Center de Madrid el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado, un homenaje benéfico que contó con algunas de las mujeres más relevantes del mundo de la canción, el cine, la poesía o el teatro español. Tras el éxito del primero, Rocío Carrasco apostó por un segundo, estableciendo esta vez como escenario el Cartuja Center de Sevilla, aunque no tuvo el mismo éxito y no llegó a colgar el cartel de sold out. Y por último, pero no menos importante, la televisiva quiso rendir tributo a ‘la más grande’ cumpliendo su sueño: un museo con su nombre y sus pertenencias. En el 16º aniversario de su muerte, su hija abrió las puertas de un espacio lleno de recuerdos ubicado en Chipiona con el objetivo de preservar la memoria de la intérprete de Como una ola intacta.