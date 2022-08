‘En el nombre de Rocío’: la fecha en la que se emitirá en abierto para todo el público

Rocío Carraco vuelve a estar de actualidad. El motivo no es otro que el de la emisión de la segunda entrega de su docu-serie, titulada En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual en la que ha narrado los motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia. Asimismo, también ha revelado algunos detalles hasta ahora desconocidos de la herencia de su madre. Si bien el documental se ha podido ver durante los meses de verano en MiTele Plus, canal de pago de Mediaset, ahora los episodios verán la luz en abierto, tal y como ha podido saber este digital en primicia.

Los nuevos capítulos se emitirán en Telecinco en la primera semana de septiembre, por lo que este testimonio de la hija de La más grande podrá ser conocido por los telespectadores, tal y como ocurrió con Rocío: contar la verdad para seguir viva. En marzo de 2021, la empresaria daba un paso al frente para contar su historia. Rocío regresó al pasado mediante los recuerdos y gracias a la hemeroteca y pudo relatar con todo lujo de detalles lo que vivió mientras estuvo casada con Antonio David Flores, su separación, cómo conoció a Fidel Albiac, entre otras cosas.

La hija de Pedro Carrasco se mantuvo durante dos décadas en un segundo plano, lo que provocó que se alejara del foco mediático, ya que su salud mental se había resentido debido al traumático divorcio que vivió, así como el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores. Pese a que ahora ha tomado la decisión de dar a conocer los motivos por los que no se pronunciaba, lo cierto es que todavía no está preparada para mantener una conversación, en este caso con su primogénita.

En uno de los últimos episodios que ya se han emitido en la citada plataforma de pago, Rocío Carrasco contó cómo se separó de su hermana Gloria Camila y el motivo por el que todavía tampoco ha podido mantener una conversación para acercar posturas y retomar la buena sintonía que en su día tuvieron. La madre de Rocío Flores indicó que no está en condiciones de poder tener un encuentro con la colaboradora porque su salud mental no está recuperada del todo. “Además, es que esa posible conversación es estéril desde que hay un núcleo que es ‘el ser’ -hace referencia a Antonio David Flores-. No puedo estar con alguien que tiene relación con esa persona”, sentenció

Sea como fuere, en esta segunda entrega del documental, los telespectadores podrán seguid conociendo los entresijos de la vida de Rocío Jurado y su núcleo familiar. ¿Acercarán posturas una vez finalice el relato de Rocío Carrasco? ¿Se pronunciaráa familia más mediática? Por el momento, para responder a estas cuestiones hay que esperar.