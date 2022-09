El silencio de Rocío Carrasco sigue latente. Tal y como pudo saber en exclusiva Look, la segunda parte de En el nombre de Rocío verá la luz en abierto esta primera semana de septiembre, mientras que la hija de ‘la más grande’ se encuentra envuelta en un nuevo proyecto profesional relacionado, de nuevo, con la imagen de su madre. En concreto, se trata de Rocío Jurado El Musical, que se estrenará este domingo 4 de septiembre en Valladolid. Sin embargo, por el momento, la tertuliana no se ha pronunciado al respecto, aunque este digital ha podido saber algunos detalles hasta la fecha desconocidos de esta segunda entrega de su docuserie.

Look en exclusiva ha podido conocer que la presentadora de esta segunda parte será, nada más y nada menos, que Sandra Barneda. Una decisión de la cúpula sorprendente, pues además de suponer el regreso de la presentadora a la pequeña pantalla, cabe destacar que se trata de unos de los rostros conocidos que más amistad tiene con Rocío Carrasco. Y es que, hay compañeros de profesión que se convierten en familia.

Rocío y Sandra forjaron lazos a raíz de coincidir en Hable con ellas, un espacio de entrevistas liderado por un grupo de mujeres. Por aquel entonces, la hija de la artista encontró en plató algunos de sus apoyos más incondicionales hasta la fecha. Tanto es así, que en más de una ocasión, Barneda ha querido dedicarle unas palabras a su fiel compañera. Tras el testimonio de Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva, la presentadora sacó fuerzas de flaqueza y quiso posicionarse al lado de su amiga públicamente. “Por supuesto, yo sí te creo. He tardado mucho tiempo en poder verbalizar mi opinión sobre el documental de Rocío. Verlo y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujer silenciosas y cuestionadas. Aún escribo emocionada y tratando de utilizar las palabras correctas, cuando lo único que tengo son lagrimas y puñales clavados en mi alma”, compartió en sus redes sociales.

Asimismo, el pasado mes de enero, Barneda sorprendió al convertirse en sustituya de Emma García el fin de semana, poniéndose al frente de Viva la vida y afrontando la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco de la mejor manera posible. Nada más salir a la luz este nuevo romance, el padre de Rocío Flores quiso comunicar a los medios de comunicación que merecía ser feliz. Tras estas palabras, Barneda puso el foco en el hecho de que se refirió a Olga, Marta y Rocío como las mujeres de su vida, además de expresar su sorpresa al comprobar que no se dirigió a su nueva ilusión de forma directa en ningún momento: “Solo ha dicho que tiene derecho a rehacer su vida”. Además, Sandra concluyó su intervención lanzando una pregunta al aire: “¿Por qué Antonio David ha decidido hablar ahora y no antes?”. Una cuestión que ella mismo quiso responder, recordando a los espectadores que el ex guardia civil “llevaba mucho tiempo en la televisión”, por lo que sabía medir los tiempos a la perfección. Unas palabras que dejaron claro, una vez más, que pese a todo, sigue y seguirá estando al lado de su amiga, Rocío Carrasco.

Este segundo episodio íntegro se emitirá durante el programa de María Patiño, a partir de las 22:00 horas, para continuar emitiendo nuevos capítulos a partir del martes 6 de septiembre. Una emisión acompañada de un debate con colaborares, en la que se espera también la presencia de la protagonista.