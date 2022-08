Dispuesta a no callarse más, Rocío Carrasco ha revelado en el octavo episodio de En el nombre de Rocío uno de los momentos más complicados emocionalmente hablando de su vida. Bajo el título El espectáculo más grande del mundo: la vida, la hija de ‘la más grande’ ha narrado cómo fue la última etapa de la enfermedad de su madre, en la que tuvo que prepararse para lo inevitable. Un trágico desenlace que culminó con “la eterna madrugá”.

Tras muchos y angustiosos meses de tratamiento, el cáncer de Rocío Jurado comenzó a remitir, lo que hizo pensar que la enfermedad se iba a quedar ya en el olvido. Pero, a pesar de haber experimentado una notable mejoría durante algunos meses, un fuerte dolor de páncreas hizo saltar de nuevo todas las alarmas. Un nuevo revés de salud que obligó a la artista a regresar a Houston. Una etapa muy complicada que Rocío Carrasco ha querido recordar, narrando públicamente cómo se convirtió en el apoyo fundamental de su madre y cómo la intérprete de Como una ola luchó hasta el último día mientras la familia se comenzaba a preparar ante el imparable avance de la enfermedad. La madrugada del 1 de junio de 2006 se quedó grabada para siempre en su memoria.

Durante estos meses, Fidel Albiac se convirtió en la sombra de Jurado, pasando a ser uno de los apoyos incondicionales más fuertes de la cantante. “Estaban todos como a ver quién hacía más, pero si Fidel no llegaba a la habitación, mi madre no se levantaba de la cama”, ha comenzado explicando la protagonista de la docuserie. Un gesto que pone de manifiesto que, pese a todo lo que se haya podido especular, la relación suegra-yerno era admirable. Durante la estancia de la cantante en el hospital, la pareja de su hija tuvo un papel fundamental: “Ella se dedicaba a andar con él y no quería ir con nadie más. El primer día que salieron de la habitación, la UCI entera la aplaudió y no dejaron de aplaudirla hasta que volvió a entrar”. Con el paso del tiempo, Rocío ha entendido que su madre le fue dejando mensajes que no ha sabido descifrar hasta día de hoy: “Con su actitud durante la enfermedad empieza a intentar deshacer cosas que sabía que no había hecho bien. Empieza a mostrar los sentimientos que sentía de verdad”.

Sin embargo, esta etapa Rocío la recuerda con mucho dolor, no solo por ver cómo ‘la más grande’ se iba apagando, sino también por el comportamiento que su familia mediática tuvo durante los meses de hospital. En esta nueva entrega del documental, la exmujer de Antonio David ha recordado con dolor un episodio en especial que no deja en buen lugar a Ortega Cano. “Cuando mi madre estaba ingresada, él estaba como ausente, desaparecía. Una vez me lo encontré tumbado en una hilera de filas en el hospital. Le dije que mi madre le estaba buscando”, ha comenzado relatando. Al volver a la habitación, la artista le reprochó su actitud: “¿Ni aquí me vas a respetar?”. Unas palabras que calaron hondo en el torero que, al regresar a casa, cargó duramente contra Rocío Carrasco: “Me dijo que la que estaba matando a mi madre era yo”. La hija de ‘la más grande’ ha contado que ella se quedó sin palabras y que fue Fidel quien tuvo que intervenir: “Fidel estaba allí y le dijo: ‘José, estamos en un treinta y pico, si vuelves a decirle eso a mi mujer otra vez nos vamos por los cristales juntos abajo. Como tú tengas la poca vida y la poca vergüenza de decirle eso a una niña, cuya madre se está muriendo, nos vamos para abajo los dos’”. Un desencuentro que, según Carrasco, es el único que ocurrió entre Fidel y el diestro.

Asimismo, la progenitora de la cantante ha contado con todo lujo de detalles el papel que tenía cada miembro de su familia, dejando en un lugar aparte al maestro, con quien no ha dudado en cargar tras revelar cuál fue realmente su actitud con su madre durante la estancia en Houston. “José en el momento que mi madre ingresa en Houston cae en picado”, ha comentado Rocío, que recalca que fue justo en ese momento cuando tuvo el famoso accidente, debido a “un problema que él tenía y que luego salió a la luz y que desgraciadamente dio lugar a la pérdida de la vida de una persona”. La hija de la cantante no ha negado que el torero lo pasase mal con la situación de su madre, pero ha querido opinar que en su actitud había cierto remordimiento: “Mala conciencia por saber que no ha hecho las cosas correctamente. Bajo mi punto de vista, le costaba asumir la enfermedad que tenía mi madre y le costaba saber cómo él se había portado con ella”. Para zanjar el asunto, Rocío ha querido dejar claro que el problema del diestro empezó mucho antes de perder al que fue el gran amor de su vida: “No es verdad que él empieza a tener el problema por la muerte de mi madre, a lo mejor con la muerte de mi madre se acrecienta, pero él ese problema lo tiene desde mucho antes”.