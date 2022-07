En el nombre de Rocío sigue dando mucho de qué hablar. Después de culpar a su tía Gloria de la separación de sus padres, de cargar contra Amador Mohedano y cuestionar su papel como mánager y conseguir poner los puntos sobre las íes en lo que a su familia mediática se refiere, Rocío Carrasco se ha vuelto a pronunciar para lanzar un dardo envenenado a Rosario Mohedano. El séptimo episodio de la docuserie ya ha visto la luz y en él la hija de ‘la más grande’ ha dado todos los detalles de Rocío siempre, el especial que Jurado grabó en TVE y que terminó siendo su última gala. Un proyecto muy especial que no ha dejado en buen lugar a Chayo.

La gala nació con el objetivo de costear el tratamiento contra el cáncer que la artista estaba recibiendo en Houston. Al parecer, tal y como se relata en el documental, la intérprete de Como una ola no contaba con liquidez suficiente para afrontar ese pago, por lo que su hija junto a Fidel Albiac prepararon este nuevo proyecto. Aunque en un principio el marido de Carrasco se negó a participar porque consideraba que era un jaleo, finalmente acabó aceptando el reto, reuniéndose así con Raúl López, el director general de Sony Music. Según ha narrado Rocío, Raúl fue claro y conciso con Fidel: “Con tu suegra voy a donde haga falta el resto de mi vida, con Amador y con los demás no voy a ningún sitio”.

Esta fue la última vez que Rocío Jurado se subió a un escenario, donde estuvo rodeada de artistas de la talla de Paula Rubio, Mónica Naranjo, Malú o David Bisbal. Aunque sin duda, la presencia más comentada fue la de Rosario Mohedano, pues estuvo en duda hasta el último momento. Y es que, tal y como Rocío ha relatado, Chayo actuó por decisión de Fidel, pues si hubiera sido por ella no lo habría permitido. “La que no quería era yo. Es la verdad, quede bien o quede mal”, se ha sincerado. Al parecer, la televisiva cambió de opinión por su marido, al que considera un ‘Pepito Grillo’: “El me dice: ‘Chayo tiene que estar, tu madre quiere, es su sobrina, no te lo tomes como que te lo han impuesto’. Lo tomé por esa parte emocional, fui empática. Chayo estuvo porque Fidel dijo que estuviese”. Pese a todos los enfrentamientos entre primas, la hija de ‘la más grande’ sigue teniendo buenas palabras para Rosario: “Soy la primera que defiende a mi prima, porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas. No tengo problema con Chayo como cantante. Como profesional es una currante nata y lleva luchando por lo que quiere toda la vida y me quito el sombrero por ello”.

Pero no todo ha quedado ahí, pues Rocío Carrasco ha continuado desvelando algunos aspectos claves de la última gala de su madre, volviendo a poner contra las cuerdas a su prima. Según su relato, Rosario Mohedano fue la única artista que cobró su caché: “Los artistas de la gala no cobran caché, lo que pagamos fue el transporte, hotel.. De esa gala cobra Rocío Jurado, Amador Mohedano y Rosario Mohedano por su actuación. Es la única cantante que cobra”. Aunque sin ahondar en los detalles del dinero que finalmente se llevó Chayo, Rocío sí ha contado la fórmula de reparto que se acordó: “Ella (Rocío Jurado) ganó 250.000 euros, de los que Amador se lleva el 20% por no hacer absolutamente nada. Después hubo 120.000/130.000 euros de gastos y del dinero restante ella (su madre) se lleva el 50%, Raúl López el 25% y Fidel y yo el 25% restante. Nuestro 25% también fue para ella. No me llevé ni un euro de esa gala”.

Tras abrir esta caja de Pandora, Rosario Mohedano se ha pronunciado en sus redes sociales con un mensaje contundente, en el que deja claro que está dispuesta a desmentir cada palabra de su prima: “Teniendo presente y futuro paso de dar explicaciones de las invenciones que hacen otros de mi pasado. Las mentiras siguen siendo mentiras por mucho que las repitas. La verdad prevalece siempre y, si no, tiempo al tiempo y a seguir viviendo”.