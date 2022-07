Rosario Mohedano da la espalda a Rocío Carrasco en plena guerra familiar

No hay tregua para los Mohedano. Después de dar por inaugurado el Museo de Rocío Jurado de la mano de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, la familia más mediática de la hija de la más grande parece estar cada vez más enfadada con la ex de Antonio David, razón por la que la relación entre todos ellos parece ser cada vez más fría.

En la última ocasión, ha sido Rosario Mohedano quien ha hecho gala de este distanciamiento durante su reaparición en el photocall de la premiere de Padre no hay más que uno 3, donde ha coincidido con otros grandes rostros del panorama nacional de la talla de Santiago Segura, Colate o Loles León, entre muchos otros. Como ha ocurrido en otros momentos, la hija de Rosa Benito ha demostrado su simpatía con las cámaras de Gtres para hablar largo y tendido sobre el punto en el que se encuentra su “amistad” -o lo que queda de ésta- con su prima, haciendo especial hincapié en el cariño que siente hacia el resto de su familia: “Luché mucho por mi familia, pero llega un momento en que pasas. Siempre voy a defender a mi familia”, admitía, para después volver a sacar el tema de su rechazo a la invitación de Rocío Carrasco para rendir tributo a su tía: “No voy a hacer el pregón de mi tía porque tengo mucho trabajo, y también por mis hijos. No me da pena porque ya han pasado 16 años de su muerte, y me quedo con lo que me enseñó en vida”, zanjaba, contundente y dejando entrever que no tiene intención alguna de formar parte del homenaje a Rocío Jurado que tendrá lugar el próximo 22 de agosto en Chipiona.

Con respecto a la reciente inauguración del Centro de Interpretación que tiene como protagonista a la intérprete de Como una ola, Rosario ha sido tajante: “Yo ya he estado en ese museo (…) Si a vosotros os ha extrañado que no fuera nadie de la familia, que os creéis que me ha parecido a mí”, se preguntaba, para después lanzar un dado indirecto a la hija de Pedro Carrasco: “Después de todo lo que ha pasado… ¿Cómo voy a estar con mi prima?”, señalando que, pese a que gozaban de una buena amistad, ahora tan solo quedan cenizas de lo que un día fueron.

Aunque el ámbito familiar en general no es algo que esté yendo bien del todo en el clan Mohedano, las aguas parecen haber vuelto a su cauce en lo que a Rosa Benito y Amador se refiere. Ambos fueron protagonistas de un apasionado beso durante su reencuentro en Déjate querer con el que ponían el broche de oro más de treinta y cinco años juntos. Un hito histórico que hizo muy feliz a la hija de ambos, y así lo ha confesado ella misma: “Se llevan muy bien”, aseguraba, aclarando así que ese acercamiento televisivo también ha propiciado un antes y un después en sus respectivas vidas.