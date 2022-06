Isabel Díaz Ayuso, como en casa en Miami gracias a la perfecta compañía de Colate

No hay duda de que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las políticas más queridas del panorama nacional. Allá donde va es seguida por muchos de sus votantes, llegando incluso a optar por cruzar el charco para fortalecer vínculos con otras grandes potencias más allá de nuestras fronteras. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid ha viajado hasta Miami, donde se ha topado con una coincidencia de lo más especial.

Nicolás Vallejo-Nágera aguardaba la llegada de la política del Partido Popular con más ganas que nunca, llegando incluso a hacer uso de sus redes sociales para dejar constancia de esta visita: “Gran visita a Miami de la presidenta, nuestra querida Isabel Díaz Ayuso y su equipo. Un placer acompañar a una Chamberliera como yo en mi otra tierra. Gracias por la visita”, sentenciaba el ex de Paulina Rubio en su cuenta de Instagram, dando paso a un carrusel de imágenes en las que aparece posando junto a Díaz Ayuso e incluso charlando con ella en un vídeo, dejando así entrever que su relación amistosa ha salido afianzada a raíz de estas horas juntos.

En cuestión de instantes, las plataformas 2.0 de Colate se han llenado de muestras de cariño ante la publicación por parte de sus más de 100 mil seguidores. De hecho, han sido muchos los rostros conocidos que han querido comentar las instantáneas y dejar su “me gusta”, como es el caso de Ana Obregón, que ha admitido a través de sus palabras ser una gran seguidora de la presidenta: “Qué buena compañía!!!”, escribía, acompañando su mensaje con un corazón.

Los detalles del encuentro

Teniendo en cuenta que el empresario se mudó a Florida en 2007 para dar comienzo a una vida en común junto a Paulina Rubio, qué mejor anfitrión que él para hacer una ruta a Isabel por algunos de los mejores enclaves de Miami. Colate lleva más de una década viviendo en la ciudad, razón por la que ya ha tenido oportunidad de conocer cuáles son los rincones de ésta que merecen la pena, y así se lo ha hecho saber a la madrileña.

Durante todo este tiempo, Nicolás Vallejo-Nágera ha conseguido hacerse un hueco entre los famosos de la zona, siendo considerado una gran figura del ámbito televisivo y de la comunicación en general, razón por la que ha formado parte del comité de bienvenida de Ayuso que tuvo lugar el pasado domingo, día 26, en Crazy About You, un distinguido bistró con una amplia terraza con vistas. En el restaurante, el ex de la intérprete ha protagonizado una interesante charla con la presidenta, mientras degustaban algunos platos de comida mediterránea junto a otros de los allí presentes. Un menú muy acertado, que probablemente haya hecho que Isabel haya podido sentirse como en casa, pese a estar alojada a más de 7.000 kilómetros de distancia. Por el momento, ella no ha dejado constancia de esta visita en sus redes sociales, aunque a juzgar por su gran actividad en estas, es probable que lo haga en las próximas horas.