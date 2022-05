Las luces y sombras de la vida de Colate, al descubierto

Aunque pueda parecer que Colate ha optado por mantenerse en un segundo plano a nivel mediático, lo cierto es que sigue creciendo en el ámbito profesional. Prueba de ello es la presentación de su último libro en España, en el que habla de las luces y sombras que han compuesto su vida a sus 50 años. Una ocasión muy especial en la que ha aprovechado para reflexionar con los medios de comunicación sobre su lado más personal, su reencuentro con la Reina Sofía y su exquisita relación tanto con su hijo como con su hermana Samantha.

El que fuera esposo de Paulina Rubio coincidió con la Reina Sofía en Miami, la cual ha dado positivo en coronavirus días más tarde: “Estoy perfecto, pero es que en Miami hay una ola grandísima (…) El encuentro fue maravilloso, especialmente el momento con mi hijo. Tuvieron una conversación que creo que no voy a olvidar en mi vida. Estuvieron hablando bastante tiempo para asombro de los demás que estaban ahí delante y la verdad es que es una persona extraordinaria. Está todo el mundo emocionado, y yo el que más, quizá por eso, por poder compartir un poco con ella y con mi hijo, y que le hiciera preguntas sobre España, sobre lo que le gustaba de la comida, el pueblo, los primos y su vida de aquí, su colegio (…) Es una persona extraordinaria que cumple con sus obligaciones de forma creo que magistral”, admitía, deshaciéndose en halagos con la Reina emérita y volviendo al pasado para recordar las veces que ha coincidido con ella: “El último evento que hice en el que estuve con la madre de mi hijo, fue un evento que acudí con ella y la verdad que estoy volviendo un poco a la vida. Vuelvo a coincidir con ella en un evento para mí muy importante, porque además me dieron un pequeño reconocimiento por parte de la Armada”, contaba, visiblemente emocionado y aclarando también que vivió la visita de don Juan Carlos a España “con emoción” porque es “un admirador”.

Cabe destacar que, en el libro que acaba de publicar, Colate hace especial referencia a su hijo: “Eso sí que te cambia la vida y a mí, como se puede ver en el libro, porque la primera parte es todo diversión, para algunos puede ser frivolidad o facilidad, una vida que yo pensé que iba a ser así siempre, pero la vida es como es y de una forma o de otra, a todo el mundo le acaban llegando sus momentos de dificultades y a mí me llegaron uno detrás de otro”, asumía, ilusionado ante la idea de que en un futuro su hijo pueda leer su testimonio.

Por si fuera poco, en su obra también habla de su especial conexión con su hermana Samantha: “Es una de las personas más importantes de mi vida. Siempre hemos estado muy apegados (…) Yo siempre he sido su fan número uno, yo fui el primero que le hice el primer piloto de televisión, un programa de cocina y cuando me leí su libro para inspirarme me enfadé un poco, porque esto no lo ha contado nunca en ninguna entrevista”, zanjaba, intentando quitar hierro al asunto aunque un tanto dolido.

Su actual relación con Paulina

La tensión entre Paulina Rubio y Colate durante los últimos años se palpaba notablemente en el ambiente, razón por la que al empresario no le ha quedado más remedio que aclarar en qué punto se encuentran: “Hubo mucho amor, pero desgraciadamente, por la situación postamor, sigue habiendo un amor porque tenemos un hijo. Yo la tengo, a pesar de todo, bastante respeto. La relación está mal como siempre, es innecesario y creo que podríamos tener una relación maravillosa”, asumía, muy poco esperanzado de que esto cambie: “Hay cosas que con el paso del tiempo solo empeoran”. Y es que, ahora Vallejo-Nágera se encuentra viviendo una de las situaciones más plenas de su vida de la mano de un nuevo amor: “Ha venido de repente, ha aparecido por ahí y la verdad es que estoy muy feliz y en un buen momento”, señalaba, aunque por el momento, negado a experimentar de nuevo la paternidad y el matrimonio.