El 23 de junio es, probablemente, una de las fechas más marcadas en el calendario de Ana Obregón. Fue durante este día cuando nació el que ella misma considera “el amor de su vida”, que no es otro que su hijo, Álex Lequio. Ambos permanecieron muy unidos hasta que llegó la triste muerte del joven tras una durísima lucha contra el cáncer, la cual supuso un antes y un después en la vida de la presentadora.

Como no podía ser de otra manera, la protagonista de Ana y los 7 ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus más de 900 mil seguidores un tierno vídeo que no ha pasado desapercibido. Una publicación en la que ha incluido una serie de imágenes de la vida de su hijo, en las cuales aparece también su padre: “Hace 30 años nació el amor de mi vida. Felicidades Mi VIDA. Allá donde estés, eternamente juntos”, escribía en el post en cuestión la madrileña, para después protagonizar un pie cargado de sentimientos: “ALESS. Hace 30 años nació el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de San Juan, por eso eras / eres la persona más mágica que he conocido en mi vida. Te he comprado tu tarta favorita de chocolate para que esta noche volvamos a soplar las velas juntos en mi sueño, en el cielo o en la eternidad, donde quiera que estés… Feliz 30 cumpleaños mi vida”, sentenciaba Ana.

Dada la ternura del comunicado, no han tardado en llegar las reacciones por parte de sus fans y de algunos seres queridos, acumulando en cuestión de minutos casi 2.000 “me gusta” y comentarios con predominio de los corazones y de muestras de cariño. Por su parte, y desde primera hora de la mañana, Obregón ya había comenzado a compartir las publicaciones de algunos de sus clubs de fans a través de stories, dejando entrever el gran agradecimiento que siente hacia todos ellos por estar a su lado en un momento tan duro como el que supone el cumpleaños de Álex.

Quien tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de rendir homenaje a Álex en el universo 2.0 ha sido su padre. Alessandro Lequio también mantenía un vínculo amistoso y paternofilial muy fuerte con el joven, razón por la que hace unas horas subía una tierna imagen junto a su hijo en la que aparecen abrazados mientras permanecen sentados en un sofá. Una bonita estampa a la que no ha querido añadir más declaraciones, reuniendo también miles de “me gusta” y los comentarios alentadores de algunos de los rostros más conocidos del país, como es el caso de Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado sus condolencias hacia el colaborador de El Programa de Ana Rosa plasmando tres corazones en una instantánea que ha llamado especialmente la atención, dado que Alessandro no utiliza sus redes sociales con frecuencia y en esta ocasión ha roto sus costumbres.