Las grandes incógnitas que rodean al ‘Museo’ de Rocío Jurado, al descubierto

Si hay un tema que ha acaparado todas las parrillas televisivas durante los últimos días, ese es, sin duda, el que gira en torno al Museo de Rocío Jurado. Era el pasado 2 de julio de 2022 cuando el Museo de Rocío Jurado abría sus puertas en lo que ha sido una puesta en marcha VIP en toda regla, llevándose a cabo la inauguración definitiva al público el 7 de julio. Después de 15 años ansiando ese momento, finalmente Rocío Carrasco podía cumplir el sueño de su madre en vida bajo la atenta mirada de todo el panorama nacional. No obstante, y en medio de toda la polémica familiar que ha rodeado a esta apertura, ha llamado especialmente la atención que haya sido bautizado como “Centro de Interpretación”, una denominación con tintes de rareza que ha provocado que surja una pregunta: ¿Qué hay detrás de este enclave del que tanto se habla?

La respuesta a esta cuestión está basada en diferentes incógnitas. Es probable que todas ellas no tengan solución, o al menos a largo plazo, aunque haciendo un recorrido sobre los datos proporcionados de este proyecto que han visto la luz, existen ciertas evidencias que ponen en entredicho que realmente se esté cumpliendo la última voluntad de la más grande.

La guerra entre fans

Uno de los primeros puntos, y más curiosos, a tener en cuenta, es que, aunque no estaba aún inaugurado al público hasta ahora, el Centro de Interpretación de la chipionera ya contaba con 35 reseñas de algunos de sus seguidores en Google. Como no podía ser de otra manera, entre estos comentarios pueden encontrase opiniones para todos los gustos: desde críticas por parte de los detractores de Rocío Carrasco, hasta alabanzas escritas por los seguidores más fieles de la ex de Antonio David. Todas estas reacciones conforman una puntuación de 3,9 sobre 5, lo que demuestra que está teniendo una gran acogida por todos los ciudadanos de Chipiona y de todos los rincones del país. Pero, aunque haya muchas personas que hayan aprovechado este tablón para dejar constancia de su apoyo hacia la hija de la cantante por intentar llevar la memoria de su madre a lo más alto, hay algunas otras que han mostrado ciertas dudas con respecto a algunos temas de organización. Y es que, en la página de Google también se habla sobre la ausencia de “certificado de seguridad” en la web, por lo que todos los datos de los visitantes podrían quedar expuestos. No obstante, se hace bastante difícil llegar al dominio oficial del Centro de Interpretación, ya que no aparece vinculado al apartado en el que aparecen todos los detalles de éste en Google, y van siendo más los fans que se han preguntado en otras plataformas cómo poder adquirir las entradas, las cuales hemos podido saber que están disponibles en rociojurado.es.

Las dificultades existentes para acceder al sitio web, y la seguridad de éste, son unos misterios que hacen recapacitar acerca de la nomenclatura de este lugar. Por esta razón, el equipo de LOOK ha intentado ponerse en contacto con el Centro a través del teléfono facilitado por el mismo Centro de Interpretación, con el único objetivo de conocer de primera mano cómo estaba yendo la apertura y saber qué actividades se llevaran a cabo en el lugar de cara a los próximos días. Pero, pese a los muchos intentos de este digital por hablar con los trabajadores, el número móvil “no se encuentra disponible” en el horario en el que las instalaciones deberían estar ya recibiendo al público -de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-. Algo totalmente inusual puesto que se trata de un número de teléfono móvil que debería estar más activo que nunca dada la apertura de este espacio.

Con el fin de recopilar más información, LOOK también ha hablado con el Ayuntamiento de Chipiona, en el cual se ha informado de que el Centro de Interpretación estaba funcionando con total normalidad, y pese a que no tienen otro número de contacto más allá del que se proporciona en la página web, éste normalmente suele estar operativo para todo el mundo, alegando que, quizá “la persona encargada simplemente habría salido fuera un momento”. Pero, ¿había salido fuera durante gran parte de la mañana de apertura al público del Museo, y por ende, una de las más concurridas?

¿En qué se diferencia un Centro de Interpretación de un Museo?

Ha causado cierta controversia el porqué de llamar al lugar de culto a Rocío Jurado Centro de Interpretación, en vez de Museo. Si bien un museo tiene como principal objetivo principal el de mostrar los bienes expuestos, el centro de interpretación pretende ir más allá y “promover un ambiente para el aprendizaje creativo”. Para ello, allí se desarrollan un conjunto de actividades para “revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio presente mediante su interpretación”, consiguiendo así sensibilizar al público. Pero sea como fuere, este espacio sigue siendo para la opinión pública un museo en toda regla, sin entrar en más detalles sobre sí dentro de él se llevan a cabo otras funciones o no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Por su parte, en una de sus últimas intervenciones radiofónicas en EsRadio, Federico Jiménez Losantos dejaba entrever que quizá el mayor interés de Rocío Carrasco a la hora de llamar Centro de Interpretación a las instalaciones, es el monetario: “No es museo, pero no es exactamente centro de interpretación porque no es gratis, paga el ayuntamiento. Si los centros de interpretación tienen financiamiento público, son gratis, no se pueden cobrar, pero los museos sí”. Una intervención con la que ha estado muy de acuerdo Raquel Mosquera, habiéndose hecho eco de ésta de manera íntegra en sus redes sociales para seguir alimentando su particular guerra con Rocío Carrasco.

La extraña relación entre el Museo y el feminismo

En la actualidad, Rocío Jurado se ha consagrado como una de las grandes defensoras del feminismo en vida. En sus letras y distintas intervenciones públicas, la más grande expresaba ciertas ideas liberales por las que era señalada por un régimen que por aquel entonces era bastante intolerante con las mujeres, razón por la que Ana Bernal ha querido dedicarle un artículo en Público ensalzando esta labor, la cual está muy ligada a la polémica generada por la apertura del Centro de Interpretación por parte de su hija: “Quienes dicen que no fue feminista porque las letras se las escribían hombres… ¿En qué quedamos? Si desde Stuart Mill hay hombres que han apoyado o creado un mensaje diferente al tradicional”, comenzaba diciendo, para después expresar el orgullo que siente ante esta inauguración: “En un mundo donde hay miles de museos dedicados a hombres relevantes de la historia, no estamos para quejarnos cuando se abre un museo dedicado a una mujer cuyo trabajo y trascendencia en la cultura del país ha quedado más que demostrada”, apuntaba, haciendo referencia a la gran trayectoria profesional de la más grande, la cual, en ocasiones, ha sufrido intentos de ser empañada por parte de algunas personas: “La apertura del museo ha demostrado, una vez más, cuánto machismo queda. Quizás porque estamos viviendo una época de retroceso y negacionismo de derechos de las mujeres y todo se convierte en una diana posible, sobre todo si tienes más exposición pública. Porque mujeres como Rocío Jurado tenían altavoz, pero también eran un espejo donde otras se reflejaban en su imagen y discurso. De la misma manera que, aunque le pese a muchas personas aún, Rocío Carrasco ha sido un espejo para centenares de mujeres con la ruptura de su silencio. Ahí está el aumento de llamadas al 016: un 61% más”, sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Bernal Triviño (@_anaisbernal)

Unas palabras totalmente reveladoras con las que la comunicadora ha dejado constancia del gran sufrimiento al que ha tenido que hacer frente Rocío Carrasco, mientras que su madre era una de las grandes defensoras de la mujer en su época: “Hemos encontrado opiniones que niegan que La Jurado era feminista como quienes niegan que Carrasco haya sido una víctima. Eso sí, camino de ser una superviviente. Y esto parece que molesta, y mucho, porque han aprovechado para sacar de nuevo todas las revictimizaciones posibles a Rocío Carrasco y ensombrecer la apertura del museo, sin conseguirlo”. Ahora, solo queda saber si este Centro de Interpretación termina siendo un golpe en la mesa por parte de Rocío Carrasco para seguir acercando la historia de su progenitora a sus fans.