Después de meses de trabajo y algún que otro contratiempo, el Museo de Rocío Jurado abrió sus puertas el pasado sábado 2 de julio. Una fecha clave que honró la memoria de La más grande. En torno a esta inauguración ha estado la polémica, ya que no todo el mundo estuvo invitado, como fue el caso de la familia mediática de Rocío Carrasco. Ahora, Amador Mohedano ha reaccionado el Sálvame. “Ella es la que manda, que haga lo que quiera, yo no tengo ganas de ir de verlo ni nada, pero un día debo ir. Tenemos que adaptarnos a lo que hay, tampoco se puede estar en guerra continua”, ha expresado el hermano de Rocío Jurado.

“Esto nos ha venido mal a todos, la imagen que estamos dando, toda la familia salpicada y ella no frena y llega un momento que ya somos adultos y hemos pasado muchas cosas en la vida. Yo sigo viendo, mirando y cuando pueda contestar a las cosas de ella, las contestaré”, ha añadido. Palabras que no han tardado en tener una reacción en la protagonista de En el nombre de Rocío. “Al final todo lo que tiene que ver con los problemas que ha habido, con las vicisitudes, con los vericuetos legales que han ido ocurriendo hay un episodio en el que se cuenta cuáles han sido los problemas reales del museo, porque no se ha podido abrir hasta el sábado”, ha indicado por su parte Rocío Carrasco.

Rocío ha comentado que demostrará “todos los papeles que ha jugado cada uno” en este entramado familiar y que todo esto “está demostrado en el capítulo 5. El que vea lo que se va a ver va a entender de una manera nítida absolutamente todo”. Sobre el Museo, la hija de Pedro Carrasco ha hecho hincapié en que no tiene que ver con lo que en su día hizo su tío. “Es verdad que él sí tiene que tuvo mucho gusto a la hora de elegir colores y cosas decorativas. Amador fue el continente, como en los seguros. Todo eso sí lo hizo en su día. Ayudó, claro está, sí lo hizo, pero Amador no tiene nada que ver en lo que es hoy el Museo de Rocío Jurado. Se ha hecho gracias a la corporación y a la fundación que han dado todos los pasos. Ese museo está hecho por las personas que se han dejado la piel”, ha añadido.

«Quiero que lo sepáis todos. El museo no va a ser solo el museo. El museo va a ir cambiando. Va a ser un museo donde tenemos proyectos que ya tengo que ir hablando. Se van a hacer mil cosas dentro y fuera del museo. Infinidad de cosas que tenemos proyectadas y estudiadas», ha finalizado orgullosa tras la esperada inauguración que tanta expectación causó.