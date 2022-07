La familia mediática de Rocío Carrasco reacciona a la apertura del Museo de Rocío Jurado

La inauguración del Museo de Rocío Jurado está dando mucho de qué hablar. Tras 15 años esperando el momento, Rocío Carrasco ha cumplido el sueño de su madre en Chipiona, un lugar de culto hacia una de las artistas más aclamadas de nuestro país. En este día tan especial y emotivo, la madre de Rocío Flores estuvo arropada en todo momento por su marido, Fidel Albiac, y por una multitud de gente que le mostró todo su cariño. “El destino quiso que mi madre viniera al mundo aquí, en Chipiona”, comenzó diciendo y recordando las raíces de la artista. “Mi madre amaba cantar y era feliz cuando la escuchaban. Soñaba con tener un museo aquí en Chipiona”, explicó en un discurso en el que ha reconocido que su madre disfrutaba al máximo en su tierra junto a su familia. “Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ha merecido muchísimo la pena”, concluyó.

Sin embargo, esta cita dejó grandes ausencias, pues la familia mediática de ‘la más grande’ no estuvo invitada al acto. El hermano y manager de la artista, Amador Mohedano, no estuvo presente debido a la enemistad que, desde hace ya varios años, mantiene con su sobrina. Cabe añadir que el estreno de En el nombre de Rocío está acrecentando las viejas rencillas familiares, por lo que el hermano de la cantante no ha querido callarse y ha reaccionado a la apertura del museo de una forma firme y tajante: “Sí, ya se abrió. Muy bien, es lo que tenía que hacer. Yo lo tengo más que conocido, ya iré”. Por su parte, Rocío Carrasco ha sido también muy sincera y clara, demostrando no querer al clan Mohedano en su vida: “A partir del día 7 si quiere venir Amador, al igual que Gloria, tendrán que pagar la entrada del museo como todo el mundo”.

Quien tampoco ha dudado en reaccionar ha sido Rosa Benito, que ha utilizado las redes sociales para tirar por tierra a su sobrina, cuestionando su faceta como madre. “Una madre entiende, perdona, olvida, sufre, llora y te defiende. Pero, sobre todo, te ama más que a ella misma”, ha compartido. Pero su reacción a la inauguración del Museo de Rocío Jurado no ha quedado ahí y, a lo largo de la mañana, ha ido compartiendo alguno de los momentos más personales junto a ‘la más grande’, haciendo hincapié en que siempre estuvo a su lado. “Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, qué mas da lo que el mundo hable de ti… que hablen… que hablen…¡Eso quiere decir que seguimos cabalgando! Que te necesitan…que sin ti no son nada”, ha escrito la peluquera junto a una fotografía de Amador Mohedano, Rocío Jurado y ella. De igual forma, Benito ha publicado un vídeo de la artista en el que esta asegura el gran amor que siente por su hermano y el apoyo imprescindible a lo largo de su carrera. “Me gusta ver este vídeo, oírla hablar…como lo dice…como lo cuenta…cuánto cariño, cuánto amor. Cómo da las gracias a quien siempre estuvo con ella”, ha señalado la peluquera.

La última en reaccionar ha sido Raquel Mosquera, que se ha sentado en el plató de Viva la vida para arremeter contra Rocío Carrasco y su papel como hija: “Yo soy la persona que más ha querido a Pedro. El amor se demuestra en vida, no en muerte con documentales. No es cierto que Rocío Carrasco fuese lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija”.

En ese momento, la viuda del boxeador ha asegurado no tener miedo a las consecuencias que pueda acarrearle lo que dice sobre la hija de ‘la más grande’, incluso ha dejado claro que estaría dispuesta a verse las caras con ella ante un juez: “No tengo miedo a nada ni a nadie, y menos a ti, todo lo que digas sobre mí lo tendrás que demostrar en un juzgado, tanto tú como la persona que tienes al lado. Si lo de que no estoy bien lo dices por mi enfermedad no debería hacerlo porque yo lo llevo muy bien, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante, no como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas”.