Rocío Carrasco ya no se calla más. Después de haber dado un paso al frente con la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de ‘la más grande’ ha vuelto con más fuerza que nunca, dispuesta a destapar todos los trapos sucios de su familia mediática y defenderse de los ataques públicos que ha sufrido durante tantos años. Si en las primeras entregas de En el nombre de Rocío, la mujer de Fidel Albiac cargó contra el clan Mohedano al completo, esta vez ha sido el turno de Ortega Cano, revelando por fin por qué no tiene ninguna relación con el que un día fue el marido de su madre.

La madre de Rocío Flores ya dijo que, según su parecer, la boda entre Rocío Jurado y el torero nunca debió celebrarse, aunque ella se emocionó mucho al ver a su madre feliz. «El día que ella se casa estábamos dentro de la Yerbabuena, se abrió la puerta del dormitorio de mi madre y cuando la vi vestida de blanco me di el lote de llorar más grande que se ha dado un ser humano. Yo no quería verla infeliz, no quería verla sufrir, me parecía que no se lo merecía, que era una mujer que lo había dado todo y que no se merecía las situaciones que se generaban», ha empezado explicando sobre el día del enlace.

Sin embargo, ahora, en plena guerra familiar, la televisiva ha asegurado que la cantante debería haberse separado del diestro, porque eso era lo que ella quería. “Me parecía que era una mujer que lo había dado todo en esa relación y creo que no se merecía las situaciones que se generaban ni que se daban», ha dicho la hija de la artista. Aprovechando la oportunidad, la colaboradora de Telecinco ha explicado, sin pelos en la lengua, cómo vivió su familia está situación: «Lo han vivido junto conmigo, incluso más que yo. Por situaciones como tales, ella decide un día ‘no puedo más, me voy a separar’. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado que era mi madre. Ha llegado el momento de explicar por qué”.

Tal y como ella misma ha revelado, fue su madre quien le dijo los motivos por los que, aun queriendo, no pudo separarse del maestro. «Ortega le recrimina su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado», ha afirmado muy contundente en el cuarto capítulo del documental. Y es que, durante la emisión de Montealto, la hija de la cantante ya avanzó el “desencanto” de Rocío Jurado con su segundo matrimonio. «Ella se imaginaba una cosa y luego no fue así. No todo es siempre como una cree, espera o en lo que uno deposita su ilusión… No siempre es lo que uno espera”, dijo tajantemente. Y ahora, ha dejado claro el por qué.

Unas palabras que llegan en un mal momento para el padre de Gloria Camila, que se ha convertido en el centro del foco mediático tras los rumores de crisis con Ana María Aldón y la sonada retirada de la televisión de la diseñadora. Después de varios enfrentamientos públicos entre su hija y su mujer, el torero ha sentenciado no poder más con la situación. «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona como yo soy», dijo, pidiendo a las dos mujeres de su vida que dejaran de hablar de él. Y es que, pese a ser uno de los rostros más conocidos de nuestro país, Ortega Cano ya no quiere seguir formando parte de la polémica que rodea a su familia, aunque con En el nombre de Rocío en televisión, su deseo, por el momento, no se va a cumplir.