Rocío Flores señala a Fidel Albiac en la última respuesta a su madre

Una de las vueltas más esperadas ha tenido lugar esta misma mañana. Se trata la de Rocío Flores. La joven se ausentó de El Programa de Ana Rosa durante unos días a causa de una intervención quirúrgica con la que ha afirmado estar muy contenta: “Me he hecho una reconstrucción, me he puesto prótesis y no me he puesto mucho más pecho del que ya tenía. Estoy contenta y muy agradecida a todo el equipo médico, soy de las personas que apoya que cada persona se haga lo que quiera”, comenzaba explicándole a Joaquín Prat y al resto de colaboradores presentes.

Con respecto al tiempo en el que ha estado recuperándose, la influencer lo ha agradecido mientras daba pie a comentar todo lo sucedido en los últimos días: “Me ha servido para quedarme en mi casa tranquila y contenerme”, apuntaba, señalando desde un primer momento que “le consta” que Fidel Albiac se ha referido a sus tíos como “inmigrantes”: “En mi presencia no se lo permito, pero me consta la información”, declaraba tajantemente.

Pero sin duda, el tema más candente de la actualidad es la emisión de Montealto, donde Rocío Carrasco está teniendo oportunidad de recrear la casa de Rocío Jurado. En este espacio, la ex de Antonio David Flores también ha podido responder sobre algunos temas que mucho tenían que ver tanto con su hermana como con su hija, algo que su hija no ha querido pasar por alto: “Mi madre es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como estoy haciendo yo ahora mismo”, desvelaba, en un intento por dejar entrever que Fidel Albiac aconseja a Carrasco sobre qué decir en cada momento. “Fidel Albiac es un ser de luz, pero lo que menos tiene es luz. Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas persona que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada”, zanjaba con contundencia en un dardo que tiene a Rocío Carrasco como destinataria.

La sobrina de Gloria Camila también ha aprovechado la intervención en el programa de las mañanas de Telecinco para hablar sobre cómo percibe el futuro de Antonio David Flores y Olga Moreno: “No tengo ni idea de si seguirán viviendo juntos. Lo que sí sé es que supongo, interpreto y espero que mis hermanos se mantengan juntos viviendo, así que decidan lo que decidan, los hermanos que no se separen. Tendrán que estar con los dos, tanto con Olga como con mi padre, aunque estén separados, que es algo obvio e innegable”, añadía. No obstante, asegura haber sido desconocedora de la relación sentimental existente entre su padre y Marta Riesco: “Ahora hemos hablado de su relación con Marta, pero no sé si están. No quiero saber absolutamente nada de la relación que tengan, es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, así que si quiere decir algo que baje y que lo diga. No me voy a pronunciar en nada referente a ella”, concluía, con un tono en el que podemos percibir cierta irascibilidad entre las que fueron amigas.

Para finalizar su relato, Rocío Flores ha querido aclarar cuál era la situación que había en su casa en el momento en el que Olga Moreno entró a participar en Supervivientes: “La gente lo ha interpretado como que yo sabía que estaba el matrimonio roto y no es así, yo hasta ese momento esas cosas no las sabía. Me refería al tema que estábamos viviendo con el documental. Ellos están separados incluso antes de hacerlo público, lo que han estado haciendo hasta ahora es mantener el domicilio conyugal donde ha estado mi hermano y mi hermana. Aquí perdemos todos, pero que cada uno haga con su vida lo que quiera. No creo que puedan estar viviendo bajo el mismo techo, lo único que me importa es que mi familia se siga manteniendo unida”, exponía la joven, teniendo como prioridad el bienestar propio y especialmente el de su hermano.

Por si fuera poco, Rocío también ha querido opinar sobre la polémica ocurrida entre Kiko Rivera e Isa Pantoja, poniéndose en el lugar de la hermana del DJ: “No hay nada peor que sentir que no te quieren, y más aún cuando son de tu familia. En eso la entiendo perfectamente”, detallaba visiblemente apenada.