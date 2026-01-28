Estos son los resultados que necesita el Barcelona para entrar en el Top-8 de la Champions League

El gran objetivo del Barcelona para este miércoles en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League es entrar directo al Top-8 y poder jugar los octavos de final ahorrándose una ronda con dos partidos a finales del mes de febrero que le puedan dar un gran descanso a la plantilla. Los de Hansi Flick reciben al Copenhague a las 21:00 horas en el Camp Nou.

¿Qué resultados necesita el Barcelona para entrar entre los ocho primeros de la Champions League? Es muy sencillo. El equipo culé comienza la jornada en novena posición y, por un lado, podemos decir que depende de sí mismo. Porque entre los ocho primeros están PSG y Newcastle con los mismos puntos que el cuadro azulgrana, y ambos se miden entre sí. Uno, como mínimo, pinchará, y eso coloca a los de Hansi Flick como octavos automáticamente si ganan su partido.

La lógica dice que el Barcelona ganando al Copenhague este miércoles en la jornada unificada de la Champions le bastaría para entrar entre los ocho primeros. Pero también tendrá que estar pendiente a la diferencia de goles. Porque también hay una variable que ganando le puede dejar fuera del Top-8. Y es que equipos como Atlético de Madrid o Manchester City ganen por goleadas sus partidos y el equipo culé no.

¿𝗤𝘂𝗲́ 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗧𝗼𝗽 𝟴? 📊 PSG y Newcastle se enfrentan entre sí, así que una victoria nos permitiría superar a uno de los dos. Incluso podríamos adelantar a ambos si su partido termina en empate. Para asegurar nuestra… pic.twitter.com/CywoTvYIeo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2026

«PSG y Newcastle se enfrentan entre sí, así que una victoria nos permitiría superar a uno de los dos. Incluso podríamos adelantar a ambos si su partido termina en empate. Para asegurar nuestra presencia en el Top 8, será clave ganar el goal average frente a los equipos que acaben con los mismos puntos que nosotros», señala el Barcelona en sus redes sociales. Y es que las cuentas son claves en esta jornada unificada.

El Barça cuenta con un +5, más que sus perseguidores inmediatos: Sporting (+5), City (+4), Atlético (+3) y Atalanta (+1); pero menos que los equipos que le aventajan en la tabla: Real Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6).

Será clave para el Barcelona, ganar obviamente, algo imprescindible, y mirar de reojo a Sporting, City, Atlético y Atalanta, porque si ganan de goleada, el equipo culé tendrá que apretar en su partido. El conjunto azulgrana, por las variables, lo tiene muy de cara para entrar en octavos de manera directa. Un 3-0 podría bastarle sin tener que mirar a otros estadios.