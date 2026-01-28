El piloto que «lanzó bombas» en Afganistán y ahora mide al Atlético: «El drama es ver cerca la muerte»

El teléfono apenas emite el segundo tono cuando Bjorn Mannsverk (Noruega 1968) lo descuelga. «Hola te estaba esperando», afirma cuando el reloj solo se excede un par de minutos sobre la hora pactada con OKDIARIO. Puntualidad noruega. Hace nueve años el teléfono le sonó a él y al otro lado respondía su destino. «Me llamaron del Bodo para trabajar con ellos. Sabían las técnicas mentales que utilizaba en mi escuadrón de combate y querían que las aplicara con los jugadores», explica Bjorn, entrenador mental del Bodo desde 2017, equipo ante el que el Atlético se juega los octavos de Champions.

La historia del club nórdico bien podría responder a una película de Christopher Nolan con tanto cambio de guion. La narrativa es compleja. Han ganado cuatro de las últimas cinco ligas noruegas, una Copa, alcanzado las semifinales de Europa League y vienen de derrotar al City de Guardiola, pero hace apenas siete años cayeron al pozo del descenso. El Bodo Glimt sitúa su campamento base dentro del Círculo Polar Ártico, el punto más septentrional de la actual Champions. Allí se ubica Bodo, una pequeña ciudad de 55.000 habitantes que prácticamente vive en la penumbra. El sol únicamente aparece un par de horas al día en invierno, la temperatura media es de cuatro grados bajo cero y su estadio es de césped artificial.

De hecho, no compitieron en Primera División hasta principios de los setenta porque ni los equipos noruegos querían enfrentarse al viaje de más de 15 horas en coche desde Oslo. En 2016, coincidiendo con el centenario del club, se consumó el descenso a Segunda División. Huérfanos de alegrías -y sol- encontraron en Bjorn Mannsverk el volantazo anhelado. De este noruego, piloto de aviones en el ejército de su país, lo que convenció al Bodo fueron sus técnicas mentales con las que afrontó y superó situaciones traumáticas y misiones en Afganistán y Libia.

«En la aviación es prácticamente imposible no tener sustos. Muchas veces estás cerca de chocar con otro avión, contra el suelo… Mi misión en Libia como tal no fue traumática, sí lo fue el hecho de estar lanzando bombas. Aunque la situación más dramática es justo cuando ves la muerte de cerca y sientes que te vas a matar», asegura Bjorn Mannsverk a este periódico. Llegó a un Bodo que deambulaba desalmado por la categoría de plata del fútbol noruego. En el vestuario se encontró un grupo de futbolistas desmoralizados y sumergidos en una espiral conflictiva y llena de malos hábitos nutritivos y deportivos.

«Había conflictos de mala cultura entre ellos, aunque me recibieron bien. La parte positiva fue que estaban dispuestos a conocer algo nuevo», destaca. Bjorn no era un gran aficionado al fútbol. No veía partidos por televisión y su vínculo se reducía a alguna pachanga ocasional. «No me disgustaba, pero no estaba muy interesado», cuenta. Sin embargo, su función en el Bodo es táctica, sino mental. «Querían mejorar la mentalidad del colectivo y que yo aplicara las técnicas de mi escuadrón».

«Nos enfocamos en lo que podemos controlar. Les dije que debíamos gastar tiempo y energía en asuntos en los que podamos actuar. Eso fue lo más importante. A veces nos ponemos metas como ganar un partido, pero no podemos controlar el resultado porque hay un rival. Les dije que debíamos usar nuestro tiempo y energía en prepararnos bien, comer saludable, mejorar la calidad del sueño, estar concentrados en los entrenamientos… Eso era lo importante. No busqué cambiar todo de golpe, mejor paso a paso, con pequeñas mejoras que en el tiempo cambian el resultado», argumenta.

De la retirada a estandarte

El caso de Ulrik Saltnes ejemplifica la teoría de Bjorn. El centrocampista sufría demasiado estrés cuando tenía que jugar, hasta el punto de sufrir problemas estomacales en los instantes previos de cada partido. Pensaba en su retirada a los 27 años, de hecho, así se lo comunicó al club. Y la tesis de Bjorn revirtió la situación. «Él quería mejorar de un día para otro y, si no lo conseguía, él sentía que no tenía éxito. Hablé con él para que diera pequeños pasados. Ulrik era muy duro consigo mismo. Y el cuerpo respondía al agobio mental con problemas estomacales. Tenía diarrea antes de cada partido y llegó un punto en el que no era capaz de jugar un partido completo. Era hábil y talentoso con el balón, pero no era capaz de gestionar la situación», detalla Bjorn.

«Lo más importante fue él entendió la situación y estaba dispuesto a encontrar una solución. Le recomendé que fuera paso a paso. Le dije que le quedaban dos o tres meses en el club antes de la retirada, que se soltase y liberara presión. ‘Diviértete y luego te vas’, le aconsejé. Ulrik sentía que sino se quitaba la presión no era capaz de rendir. Me reí y le dije que si fallaba no iba a jugar menos de lo que ya estaba haciendo, ni el club se iba a desprender de él porque ya había dicho que se retiraba. Y funcionó. Entendió que no había riesgo y todo cambió», amplía Bjorn.

Vaya si cambió. Ulrik ha pasado de estar a poco más de 60 días de colgar las botas prematuramente a convertirse en el estandarte del Bodo que este miércoles visita al Atlético. «Somos muchas personas las que trabajamos en el cambio. Esto no es que yo diga este es el camino a seguir. Para mí lo importante era ser claro con todo el mundo. El fútbol no es un espectáculo de un día, es un esfuerzo colectivo diario. Creo que entre todos hemos hecho un trabajado fantástico», asegura.

El anillo del Bodo ante el Atlético

Precisamente la unión de los jugadores, que cuando llegó Bjorn no existía, se ve reflejada en los partido. Cada vez que encajan un gol, ahí van los once a formar un corro en el terreno de juego y hacer un análisis de la situación. «Fue idea de los propios jugadores cuando tuvimos una reunión. Al volver de la pandemia se pasó de jugar con los estadio vacíos a tenerlos repletos de gente y con el ruido no se escuchaban las correcciones durante el partido. Había que esperar al descanso y el fútbol no entiende de esperas. Se les ocurrió que había un pequeño tiempo para juntarse y charlar cada vez que nos metían un gol».

«Fue muy útil porque necesitábamos un lugar para hablar durante el partido. Cuando se forman esos círculos se habla de lo que está por venir, es decir, estar relajados porque el gol ya nos le han marcado. No se puede cambiar. Hay que centrarse en lo que queda de camino», explica Bjorn. El Bodo, renacido durante el último lustro y con opciones de meterse en el Top 24 de la Champions, mide al Atlético, que busca los octavos directamente. Los rojiblancos deben ganar, con goleada incluida, y esperar.

«No voy a hacer ninguna técnica mental especial de cara a este partido. Vamos a intentar hacer lo mismo, no importa que nos enfrentemos al Atlético. La preparación es la misma. Los jugadores saldrán al campo con fieles al plan. Espero que disfruten porque se enfrentan a un equipo fuerte y en un estadio espectacular. Eso les he dicho. ‘Disfruten, disfruten, disfruten y vuelvan a disfrutar.’», concluye Bjorn. Antes de finalizar la llamada, nueva dosis de rectitud noruega. «Nos hemos pasado de tiempo, pero ha sido una charla muy buena». Su equipo todavía tiene pulso en Champions, puede clasificarse a la ronda previa de octavos. El Atlético busca la segunda parada directamente con una victoria y calculadora en mano.