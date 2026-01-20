El Bodo/Glimt noruego le pinta la cara al City de Guardiola

El Bodo/Glimt le ha pintado la cara al Manchester City de Pep Guardiola este martes en la Champions League. El equipo noruego pudo golear al segundo clasificado de la Premier League tras ponerse 3-0, pero al final Rayan Cherki redujo diferencias para que los suyos acabasen atacando. Al final, 3-1, aunque los vikingos marcaron dos tantos en fuera de juego. Eso sí, el tercero, obra de Hauge fue un auténtico espectáculo, un derechazo colocado en toda la escuadra. Antes, Kasper Högh hizo un doblete.

LA QUE ESTÁ FORMANDO EL BODO.

LA QUE HA FORMADO HAUGE.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iaKdTD8tFD — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 20, 2026

Los de Noruega aún siguen con esperanzar de pasar la fase de liga y meterse en la repesca porque están con seis puntos a sólo uno del vigesimocuarto, aunque es de esperar que con el paso de la jornada 7 la distancia sea algo más grande. Además, en la última fecha se medirán con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, mientras que el City recibirá al Galatasaray.

El colmo para los ingleses es que Rodri acabó expulsado tras ver dos tarjetas amarillas en un minuto. La defensa del City no fue contundente ni en el primer ni el segundo gol del Bodo/Glimt, con especial énfasis en el segundo. En la primera, Hogh cabeceó picado frente al salto del portero contrario, tras un centro por arriba de Blomberg. En la segunda, con el mismo pasador y el mismo rematador, la definición fue de primeras con el interior del pie derecho.

Los dos goles de Hogh cambiaron el gesto del City, tan incrédulo como responsable, consciente del lío que él mismo había permitido en un terreno en el que no había perdido nadie en esta Champuons. El Bodo/Glimt no había ganado a ningún rival en las primeras seis jornadas, superviviente a base de tres empates. Hasta este martes.

El Bodo/Glimnt da la campanada contra el City

Cada contraataque del conjunto local puso en jaque al equipo inglés, que aún respiró aliviado cuando Hogh remató demasiado escorado otro centro desde la derecha, demasiados sueltos como llegaban por todo ese sector los jugadores del Bodo/Glimt. No le importó nada darle la posesión al equipo visitante, al que aguardaba para la réplica.

Incluso fue más allá con otro gol en el comienzo del segundo tiempo, finalmente anulado, para agrandar aún más la sensación de inestabilidad que demostró el City, con una ocasión antes de Erling Haaland, pero poco más, tan expuesto cuando el Bodo/Glimt superó su línea de medio campo que jugaba más al filo del 3-0 que de lograr el 2-1.

Y así fue. Antes de la hora de partido, Hauge marcó un golazo: controló el balón en la banda izquierda del ataque, condujo hacia el centro, atrevido, imponente, también hasta con demasiada permisividad de la defensa contraria, para soltar un derechazo extraordinario a la escuadra de Donnarumma, al que no le dio tiempo ni a estirarse.

Ni siquiera el 3-1 de Cherki, casi en la siguiente jugada, reenganchó al City en el partido, porque Rodri, todo un Balón de Oro, campeón de todo, de suma experiencia, cometió una torpeza inesperada en un futbolista de su personalidad y nivel: dos tarjetas en 53 segundos por dos agarrones por detrás. No midió y se fue expulsado. Tampoco hay excusa para el mediocentro, que dejó a su equipo en inferioridad numérica.