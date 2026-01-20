Conoce el canal de televisión para ver en directo el Galatasaray - Atlético de Madrid de la fase de liga de la Champions League Este Galatasaray - Atlético de Madrid es de la jornada 7 de la Champions League y se jugará en el Ali Sami Yen El Atlético podría encarrilar su pase a los octavos de la Champions League con una victoria en Turquía

El Atlético de Madrid afronta un encuentro complicado en tierras otomanas, pero si consiguen llevarse el triunfo frente al Galatasaray en esta séptima jornada de la fase de liga de la Champions League estarán un poco más cerca de cumplir ese objetivo de estar en los octavos de final. El Cholo Simeone y los suyos quieren saltarse la ronda de playoffs, pero para ello tendrán que ganar en Estambul. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online este encuentro que se juega en el Ali Sami Yen.

Horario del Galatasaray – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Champions League

El Atlético de Madrid viaja a Turquía para enfrentarse al Galatasaray en el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Los pupilos del Cholo Simeone son conscientes de que tienen por delante una salida complicada, pero si consiguen llevarse el triunfo en el Ali Sami Yen darán un paso de gigante hacia los octavos de final de la máxima competición continental, aunque tendrán que terminar de rematar la faena la próxima semana. Los otomanos, por su parte, estarían en zona de playoffs a tres puntos de los colchoneros.

A qué hora es el partido de la Champions League Galatasaray – Atlético de Madrid

La UEFA ha programado este apasionante Galatasaray – Atlético de Madrid de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 21 de enero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre los de Estambul y los colchoneros en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con plena normalidad en la previa entre los aficionados en los aledaños del Ali Sami Yen para que el balón ruede de manera puntual en tierras turcas.

Dónde y cómo ver gratis el Galatasaray vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición del viejo continente. Este Galatasaray – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Ali Sami Yen, por lo que este choque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro rojiblanco y los seguidores de las diferentes competiciones continentales en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Galatasaray – Atlético de Madrid de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero esta plataforma pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella mediante un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League y también en el del resto de equipos españoles. Cuando termine el Galatasaray – Atlético de Madrid publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en Estambul.

Dónde escuchar por radio en directo el Galatasaray – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los hinchas del conjunto rojiblanco que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League tienen la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Ali Sami Yen para narrar con todo lujo de detalles todo lo que suceda en el Galatasaray – Atlético de Madrid.

Estadio y quién es el árbitro del partido Galatasaray – Atlético de Madrid

El Ali Sami Yen, ubicado en la ciudad turca de Estambul, será el estadio donde se jugará este partidazo Galatasaray – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 2011 y tiene capacidad para recibir a prácticamente 54.000 aficionados. Este miércoles se espera un gran ambiente en su interior, algo contra lo que tendrá que luchar el cuadro rojiblanco, que también tendrá que superar el conocido como infierno turco.

La UEFA ha designado al árbitro rumano István Kovács para que dirija la contienda Galatasaray – Atlético de Madrid de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará el holandés Rob Dieperink, siendo el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero para que decirle que vaya a analizar la acción al monitor que se encontrará situado entre los dos banquillos del Ali Sami Yen.