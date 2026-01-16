Guardiola ficha a su tercer central en un año y el City vuelve a gastarse 100 millones en enero

Pep Guardiola tiene carta blanca en el Manchester City. El entrenador no es el dueño del club, pero sí su estrella, y eso se traduce en una mega inversión en fichajes que se viene produciendo desde que llegó a la disciplina citizen en 2017. Cada petición del técnico se convierte en un deseo cumplido y es por eso que en un año ha fichado a tres centrales jóvenes, el último confirmado este viernes, Marc Guéhi, lo cual asciende la cifra de gasto del equipo inglés a los 97 millones de euros sólo en este mercado de enero.

Si el año pasado el City ya desembolsó 218 millones en invierno, unas cifras totalmente estratosféricas teniendo en cuenta que el mercado más largo y en el que los clubes realizan sus grandes inversiones es el veraniego, en 2026 los británicos ya rondan los 100 tras fichar por 74 a Semenyo y 23 a Guéhi. La suma de las operaciones de este nuevo central y las de los dos anteriores, Khusanov y Vitor Reis, asciende justamente a ese número centenario.

Con la llegada del internacional con Inglaterra, procedente del Crystal Palace, Guardiola ya suma seis jugadores que pueden jugar de central en su equipo, aunque es cierto que en la última semana ha perdido por lesión a Ruben Días y a Josko Gvardiol. Guéhi se une al segundo clasificado de la Premier League para ayudar a conseguir la misión del City de recortar seis puntos al Arsenal y ganar el título y competir la Champions después de caer la temporada pasada en la repesca contra el Real Madrid.

Lo sorprendente del fichaje es que Ghéhi acababa contrato a finales de curso y se podría haber comprometido con el City sin costar un sólo euro. Pero las urgencias de Guardiola han precipitado su incorporación y su club ha desembolsado 23 millones más en enero mientras de los dos centrales que pidió el año pasado a estas alturas uno, Khusanov, apenas cuenta, y el otro está cedido en el Girona.

Guardiola no lo tiene para el derbi

«Nada, no tengo nada que decir», respondió Guardiola este viernes al ser preguntado por el fichaje de Ghéhi en la rueda de prensa previa al derbi de Mánchester contra el United en Old Trafford (sábado, 13:30 horas). El catalán aún no podrá contar con el que era el capitán del Crystal Palace, pero se sumará a la causa de cara a los próximos encuentros.