Atlético-Bodo: golear y esperar

Arriba el Atlético en una situación límite en la Champions. Ganar o destinado a la ronda previa a los octavos de final. Perdería dos semanas de descanso intersemanal y ganaría cierto riesgo de eliminación en función del rival. Para evitarlo deben ganar -golear si fuera posible- al Bodo que viene de tumbar al City de Guardiola y esperar que los resultados le favorezcan. La calculadora echará humo en la última jornada continental, unificada para la ocasión. El premio escondido es triple. Los tres puntos, el pase directo a octavos y mayor descanso.

El Atlético necesita ganar con el mayor margen posible ya que su +3 en el balance de goles le obliga a tener que superar a varios equipos que tiene por delante. Como principales aliados para obrar el milagro tendrá al Athletic Club, que se mide al Sporting de Lisboa, y al Nápoles, que debe ganar al Chelsea en casa para seguir vivo. Y como en las grandes noches, los rojiblancos apelan al calor de su estadio donde se muestran prácticamente invencibles.

Esta temporada el Metropolitano se ve infranqueable para los equipos que viajan a la capital, tan solo el Elche en el mes de agosto ha conseguido salir con algo de provecho en esta campaña (1-1), todo lo demás se cuenta por victorias para los de Simeone. Un idilio que tratarán de mantener ante un Bodo Glimt que llega tras ser verdugo la jornada pasada del Manchester City.

Para continuar haciendo historia y avanzar más allá de la liguilla, el Bodo Glimt, como los madrileños, necesitan ganar el encuentro y esperar otros resultados favorables para tener opciones de seguir adelante. Promedian casi dos goles por partido en sus encuentros como visitantes en esta edición de la Liga de Campeones, un aspecto que se contrapone con los tres goles encajados por parte de los rojiblancos en el Metropolitano.

Alineaciones probables de Atlético y Bodo