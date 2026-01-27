Simeone cierra filas: «¿Polémica con Alemany por los fichajes? Cero

Arriba el Atlético en una situación límite en la Champions. Ganar o destinado a la ronda previa a los octavos de final. Perdería dos semanas de descanso intersemanal y ganaría cierto riesgo de eliminación en función del rival. Para evitarlo deben ganar -golear si fuera posible- al Bodo que viene de tumbar al City de Guardiola y esperar que los resultados le favorezcan. La calculadora echará humo. Un partido que esconde mucho premio.

«Entiendo todas las necesidades de búsqueda de resultados, números, goles… pero la única realidad es que tenemos que jugar el partido que creemos que podemos hacer daño y no dependemos de nosotros, eso tiene que quedar claro. Dependerá de nosotros si hay resultados que nos puedan beneficiar, pero nosotros tenemos que sacar un buen resultado y luego dependerá», reconoció Simeone.

Ante el Bodo no tendrá el Cholo ninguna cara nueva. Todavía no ha llegado ningún fichaje para suplir las cuatro bajas que han tenido los colchoneros en el mercado invernal. Salieron Gallagher, Raspadori, Galán y Carlos Martín. Se ha dibujado cierta tensión entre Alemany y Simeone, una que disipa el técnico. «Cero polémica con él por los fichajes. Hasta el último día puede pasar de todo. Estamos preparados para que pueda pasar cualquier cosa. Cuando cierre el libro espero que sea favorecido el equipo y el club, que es lo que importa», reconoció Simeone.

El Bodo aterriza en el Metropolitano tras tumbar al City de Guardiola. «No solo la victoria contra el City, cómo viene compitiendo. Le tocó partidos muy difíciles ha jugado fuera de casa muy bien, compitieron de una manera muy buena en Dortmund, le ganó al City, saben lo que quieren, con una transición rapidísima cuando encuentra a Hauge, que es el mejor jugador que tiene. Es un equipo que juega bien técnicamente, sabe a lo que juega y tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño», explicó Simeone.

El Cholo también valoró el segundo año de vida del renovado formato de la Champions. «La sensación es buenísima. Siempre está la necesidad de ganar, pero ahora aún más. Esto de no repetir partidos y jugar de local y visitante contra quien sea genera espectáculo. Y la Champions es espectáculo, se está mostrando en la última jornada, porque los de abajo quieren seguir y los de arriba clasificar para octavos y va a ser una noche emocionante sobre lo que pueda suceder de cara a estar entre los ocho», finalizó Simeone.