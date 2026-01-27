Nico y su futuro en el Atlético: «No quiero soltar está camiseta, depende de mí y de Simeone»

Se juegan Nico y el Atlético su futuro. El primero como jugador rojiblanco y el segundo como hipotético equipo de octavos de final. Ganar o destinado a la ronda previa a los octavos de final. Perdería dos semanas de descanso intersemanal y ganaría cierto riesgo de eliminación en función del rival. Para evitarlo deben ganar -golear si fuera posible- al Bodo que viene de tumbar al City de Guardiola y esperar que los resultados le favorezcan.

La calculadora echará humo. Un partido que esconde mucho premio. «Primero va a ser muy importante ganar. Después los resultados que esperamos mucho no nos influyen, nos enfocamos únicamente en ganar y trabajar con la humildad que venimos demostrando. En intentar sacar ese resultado positivo. El equipo sabe que tiene que ganar. Tenemos que estar tranquilos y enfocados en ganar para después esperar los resultados», aseguró Nico sobre las opciones del Atlético.

Nico aterrizó en el Atlético cedido por la Juventus hasta final de temporada. Turno ahora para negociar su estancia definitiva como jugador rojiblanco. «Desde que me puse esta camiseta no querría soltarla, pero depende de mí, del míster y voy a trabajar para ello y poder cumplir los objetivos y el sueño que me puse en la cabeza. Con el correr del tiempo si las cosas salen bien como espero se puede llegar a concretar», aseguró el argentino.

Nico también se pronunció sobre la sequía que afronta Julián Álvarez en el Atlético. Su compatriota no anota un gol en Liga desde hace casi tres meses y ante el Galatasaray volvió a marcharse de vacío. «No le podría recomendar nada. Es un jugador top, con trabajo, humildad y son rachas del fútbol. Estoy segurísimo que él es más fuerte que nadie y va a salir de esa racha negativa que tiene y seguro que podremos celebrar juntos», detalló.