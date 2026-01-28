Las cuentas del Atlético para quedar entre los ocho primeros en Champions

El Atlético de Madrid no tiene las cuentas fáciles para acabar entre el top-8 de la liga en Champions. Después del pinchazo ante el Galatasaray, el equipo de Simeone necesita que se den muchos factores a la vez para poder clasificarse directamente a los octavos de final sin necesidad de pasar por una ronda previa que suponga una carga extra de partidos.

A falta de la última jornada, el cuadro colchonero es duodécimo con 13 puntos (+3), la misma cantidad que tienen los equipos que se concentran entre la sexta y y la decimotercera plaza. Es decir, el Atlético tiene hasta seis equipos que tiene mejor ‘gol average’: PSG (+10), Newcastle (+10), Chelsea (+6), Barcelona (+5), Sporting (+5) y Manchester City. (+4) Es decir, tan solo tiene mejor balance que el Atalanta (+1).

Es por ello que el Atlético tiene un único camino: golear al Godo/Glimt en el Metropolitano y esperar. Para ello, necesita los tres puntos y aumentar su ventaja de goles respecto a los equipos que ganarían el miércoles. El único que matemáticamente no los sumará será el PSG, el Newcastle o ambos, puesto que es el único partido directo que hay entre ambos de ese grupo.

El Chelsea no tiene un partido sencillo, puesto que jugará fuera de casa ante un Nápoles que necesita puntuar si quiere apurar sus opciones de estar en dieciseisavos. A priori, los madrileños tienen muy complicado pasar al Barcelona, puesto que tiene el mismo objetivo de golear al Copenhague en el Camp Nou (solo tiene tres equipos por delante con los mismos puntos). El Sporting también jugará en casa, pero lo hará contra un Athletic que tampoco puede especular con el resultado si quiere acabar entre los 24 primeros. Por último estaría el Manchester City, que también tendría difícil pasarle porque se la juega en casa ante el Galatasaray.

Con Arsenal y Bayern con dos plazas matemáticas, solo quedan disponibles seis plazas para 13 equipos. El Atlético lo tiene complicado, pero las matemáticas aún no le impiden creer en el milagro europeo por muchos factores que tengan que juntarse.