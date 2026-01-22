El lapsus de Simeone ante la pregunta de un periodista: «¿’Topocho’ es un jugador?»

Diego Pablo Simeone demostró estar a veces demasiado mecanizado cuando tiene que intervenir para la prensa. Después de empatar ante el Galatasaray en Champions, el entrenador argentino protagonizó un momento anecdótico por una confusión que no tardó en provocar múltiples reacciones en redes sociales.

Y es que todo comenzó en zona mixta después del pito final. El Cholo contestó a un periodista otomano y bastó un pequeño fallo a la hora de traducir la pregunta que generó el total desconcierto: «¿Cambian los planes del Atlético este empate respecto a top-8?», preguntó. A lo que el técnico, tras unos segundos de lapsus, produjo la cómica respuesta: «Estamos trabajando…¿qué es? ¿Un jugador? Ah…estar entre los ocho primeros. En estos momentos ya no dependemos de nosotros, ahora del Liverpool y Atalanta», dijo para Trt Spor.

Unas declaraciones en las que Simeone interpretó en un principio que podía tratarse de rumores en Turquía de un supuesto futbolista que podría llegar al Metropolitano en invierno. En las últimas semanas existe una gran preocupación en el club rojiblanco tras las salidas de Raspadori, Javi Galán y Gallagher. Tres bajas que obligan al Atlético a tener que ojear el mercado en busca de refuerzos para la segunda parte de la temporada.

😂 SIMEONE y ‘TOPOCHO’ 😂 😅 Top-8, Topocho… y el fichaje del Atleti más inesperado. pic.twitter.com/IFMcD5sRLe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 22, 2026

Simeone se la vuelve a jugar en Champions

En la Copa de Europa son duodécimos con trece puntos, por lo que dependen de varios equipos de arriba para acabar entre los ocho primeros clasificados que acceden de forma directa a octavos de final. En caso contrario tendrían que jugar dieciseisavos a doble partido, lo que supondría una carga de minutos extra para una plantilla necesitada de llegadas.

El miércoles que viene estará obligado a vencer en casa al Bodo Glimt noruego, que viene de golear al Manchester City de Pep Guardiola. Europa vuelve a ser un dolor de cabeza para el Cholo.