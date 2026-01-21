Simeone: «Nos quedamos con las intenciones, pero no creo que nos alcance con eso»

A Simeone le explotó la calculadora en Estambul. «Con empatar un partido y ganar otro no nos vale para estar en octavos», dijo antes del partido. Sus palabras se volvieron una losa que cayó sobre sí mismo, pues ahora es la única fórmula con pulso. Ganar y esperar que los demás no lo hagan, especialmente Liverpool y Atalanta esta misma noche ante Marsella y Athletic respectivamente. El Atlético gobernó el partido, con más juego y ocasiones, pero se dio de bruces con los goles, jueces en esto del fútbol.

La conocida falta de contundencia. «En el segundo tiempo había mucha más gente. Primero con la calidad de Griezmann crear esas ocasiones, luego reforzamos el medio con Baena… nos quedamos sólo con intenciones pero con ese uno creo que no nos alcanza. Dependemos de Atalanta y Liverpool. Si ganan, empezaremos la última jornada con menos posibilidades. No dependemos de nosotros, ganando los dos partidos no dependíamos de nadie», inició Simeone.

El Cholo lamentó, de nuevo, la falta de contundencia. «Para ganar hay que generar ocasiones. Hay muchos equipos que son diferenciales. Estamos en el camino que estamos, ganaremos partidos pateando poco. No entiendo como entrenador otro camino que no sea seguir insistiendo. La diosa fortuna que nos haga ganar un partido. Uno tiene lo que se merece porque no concretamos las ocasiones que generamos. El equipo está bien, pero debe mejorar la contundencia», detalló Simeone.

El gol de los rojiblancos lo anotó un Giuliano que fue de lo más potable de los colchoneros en Estambul. «Hacía bastante que no hacía un gol y necesitamos los goles de los bandas como Giuliano, Baena o Almada y los medios como Barrios o Cardoso. No es necesario que siempre sean los delanteros, cuando hablamos de la no contundencia es en general, no solo de los delanteros», finalizó Simeone.