La Champions se extiende por los extremos con Pafos, Bodo y Kairat: del círculo polar ártico a China

El fútbol europeo vuelve a ponerse el traje de las grandes galas, el de la Champions. Nuevo baile de la competición más importante del Viejo Continente. La coreografía, que marcará el porvenir de la danza a lo largo de los próximos nueve meses, se germinará en Mónaco desde las 18:00 horas de este jueves, con el sorteo de la Fase de Liga. Los acordes de su himno retumban con una fuerza cada vez mayor.

El alcance llega a los extremos de Europa con el Bodo Glimt, Kairat Almaty y Pafos. Los primeros son el equipo más septentrional que juega la Champions, los segundos el más oriental y los terceros uno de los más meridionales. Pertenecientes a Noruega, Kazajistán y Chipre respectivamente, el trío debuta este curso en la máxima competición continental de clubs tras superar tres fases previas, cuatro en caso del Kairat Almaty.

Hasta el círculo polar ártico se puede ir un club español si le toca el Bodo. O a 300 kilómetros de la frontera con China si el software de la UEFA les empareja con el Kairat. Claro que comparado con esas travesías, en nada quedan los más de 3.000 kilómetros que hay de España a Pafos. Vayamos por partes, empecemos el viaje por el norte. El Bodo Glimt situa su campamento base dentro del círculo polar ártico. Allí se sitúa Bodo, una pequeña ciudad de 55.000 habitantes que prácticamente vive en la penumbra.

El sol únicamente aparece un par de horas al día en invierno, la temperatura media es de cuatro grados bajo cero y tienen césped artificial. No compitieron en Primera División hasta principios de los setenta porque ni los equipos noruegos querían enfrentarse a ese viaje, más de 15 horas en coche. Y ahora, siete clubes de la Champions serán los agraciados. Todo por un piloto de avión de la fuerza aérea noruega que combatió en Afganistán. Cuando se retiró se especializó en el trabajo psicológico relacionado con situaciones postraumáticas.

«Bjorn nos ha lavado el cerebro durante estos años», desliza Orjan Berg, padre de Patrick, capitán del club. Y el Bodo que camina en 2017 por Segunda División sin alma, lo contrató como psicólogo del club. Esa temporada ascendieron y desde 2020 han ganado cuatro Ligas además de dejar hazañas continental como las semifinales de la Europa League de este mismo y la goleada (6-1) a la Roma de Mourinho en 2021. Que le pregunten al técnico portugués si hace frío en Bodo.

La Champions llega a la frontera con China

La temperatura no varía demasiado en Almaty, Kazajistán. Al menos durante el invierno. Allí, en el punto más oriental de Europa, se alcanzan temperaturas hasta diez grados bajo cero. Emerge el Kairat, uno de los clubes emblemáticos del país, que se ha clasificado por primera vez en su historia para la Champions League. Los clubes kazajos compiten en Europa desde 2002, cuando la UEFA dio luz verde a la solicitud de integración.

Una pequeña porción de territorio cerca de los Urales avaló la decisión. El club, con raíces soviéticas, está a más de 5.000 kilómetros en avión del corazón de Europa y a casi 6.500 de Madrid. Peor todavía para los equipos portugueses, que superan los 7.000 kilómetros de distancia. En caso de que un club luso quede emparejado con el Kairat, se batirá el récord de desplazamiento de siempre en la Champions. Hasta ahora lo tiene el Benfica cuando se enfrentó al Astana en 2015.

Cuando el club lisboeta surcaba el espacio aéreo europeo, el Pafos, otro de los equipos debutantes en esta Champions, apenas llevaba un año con pulso. Ahora, a los once, ha tocado techo de la mano del técnico español Juan Carlos Carcedo. En sus filas milita David Luiz, recién fichado este verano. Evagoras Pallikarides, un revolucionario chipriota ejecutado, pone rostro al escudo del club que se paseará por Europa desde uno de los puntos más meridionales del continente. La Champions es la Champions, de norte a sur y de este a oeste.