Alerta muy urgente en estas zonas de Murcia por lluvias extremas: la AEMET lanza el aviso a partir de esta hora

Estas zonas de Murcia están en alerta la AEMET no duda en lanzar un aviso a partir de esta hora. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio destacado que puede llegar en cualquier momento, un giro radical que puede convertirse en un cambio de tendencia muy evidente. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio que puede ser evidente en estas próximas jornadas.

Tocará estar muy pendientes de lo que nos dicen los expertos y no ponernos en riesgo, en especial en estos días en los que parecerá que las lluvias se convertirán en las grandes protagonistas de estas jornadas. Podremos empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que irán llegando poco a poco y que pueden acabar marcando este otoño con una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Son días de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Hay varios avisos activados en España, la realidad es que tenemos por delante una serie de situaciones que pueden acabar marcando un inicio de un fin de semana con algunos cambios, lo que está por llegar, realmente pone los pelos de punta y nos afecta de lleno.

Los expertos de la AEMET han emitido un importante comunicado que nos aleja de lo que esperaríamos en esta época del año, en su lugar, tenemos todo lo contrario. Un marcado giro que nos hace recibir una borrasca, Alice, una de las más terribles de los últimos tiempos que tiene un centro de lo más especial.

Vamos a estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno y lo haremos con la mirada puesta a una serie de situaciones que nos alejarán de lo que sería esperable a las puertas para muchos de un fin de semana largo y de celebración.

Murcia es una de las comunidades más afectadas por esta borrasca tipo DANA que parece que va a dejar importantes lluvias abundantes y persistentes. Todo un riesgo para el que quizás no estamos del todo preparados.

Estas zonas de Murcia están en alerta por lluvia extrema

La lluvia extrema va a ser uno de los principales riesgos en una comunidad como Murcia que parece que tiene que estar en alerta en estas jornadas que tenemos por delante. Llega un destacado cambio de ciclo que puede acabar generando más de una sorpresa en esta previsión del tiempo.

Los expertos de la AEMET advierten en su web: «Cielos cubiertos con chubascos y tormentas generalizados y persistentes, fuertes o muy fuertes, que en el sureste de la región podrían llegar a ser incluso torrenciales. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos del norte o nordeste, flojos a moderados en el interior, y moderados a fuertes en el litoral». El principal riesgo son estas lluvias que activan la alerta roja: «Chubascos y tormentas generalizados y persistentes, fuertes o muy fuertes, que en el sureste de la región podrían llegar a ser incluso torrenciales».

La previsión para el resto de España no es muy distinta: «Se prevé que la dana Alice siga dejando una situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que se prevén fuertes y con tormenta, localmente con granizo, en litorales y aledaños de la fachada oriental peninsular y al principio en las islas Pitiusas, con probables intensidades muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en zonas del sur de la Comunidad Valenciana y este de Murcia. A lo largo del día los cielos nubosos se extenderán al centro y resto de la mitad sur peninsular, con precipitaciones y tormentas en Ceuta, Melilla y sur de Andalucía en cuyos entornos montañosos es probable que también sean localmente fuertes, y sin descartarlas en otras regiones del centro-sur. Cielos nubosos en el norte peninsular con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y tendencia a abrirse claros. Poco nuboso en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Probables bancos de niebla matinales y vespertinos en los principales entornos de montaña de los tercios norte y este peninsular así como en las Béticas. Temperaturas máximas en descenso en el cuadrante sureste peninsular, Alborán y Canarias, con ascensos en el litoral atlántico andaluz, oeste de la Cordillera Cantábrica y Galicia. Mínimas en aumento en Canarias y en el extremo suroeste peninsular, con aumentos en el centro y en la mayor parte de la mitad norte así como Baleares. Pocos cambios en general en el resto».

Las zonas en alerta serán: «Precipitaciones y tormentas fuertes en la fachada oriental peninsular así como en sierras sur de Andalucía y al principio en el oeste de Baleares, con probabilidad de ser muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en el sur de la Comunidad Valenciana y este Murcia».