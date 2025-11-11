Te sentirás como en China sin salir de Madrid: el restaurante chino elegido el mejor de Europa

La cocina china es sin duda, una de las más sabrosas y de hecho en España tiene mucho éxito. Ya hace décadas que en nuestro país podemos encontrar restaurantes dedicados al 100% a esta gastronomía pero si vives en Madrid y quieres dar con el mejor, nada como China Crown, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Su propuesta, que combina la elegancia de la alta gastronomía con el respeto absoluto por las tradiciones imperiales, ha sido reconocida con uno de los premios más prestigiosos del sector: los World Culinary Awards ya que lo han nombrado Europe’s Best Chinese Cuisine Restaurant 2025, es decir, el mejor restaurante chino de Europa.

Pero más allá del título que se ha ganado China Crown es un restaurante que tiene la capacidad de llevarte a otra época con un salón que es como abrir una puerta a la China imperial, donde la estética, la técnica y la delicadeza de cada plato se funden en una experiencia envolvente. Desde el primer bocado hasta el último sorbo de té, todo está pensado para rendir homenaje a una cultura milenaria que hoy se saborea sin salir de Madrid. Con su filosofía de rescatar recetas de las dinastías chinas y reinterpretarlas con un toque actual, es del todo comprensible que todo el mundo hable de él no sólo como el mejor restaurante chino de Madrid, sino también de España y Europa.

El mejor restaurante chino de Madrid

Ubicado en la calle Don Ramón de la Cruz, en el elegante barrio de Salamanca, China Crown propone un viaje sensorial que empieza mucho antes de que llegue el primer plato. La iluminación cálida, los tonos dorados y el servicio impecable anticipan lo que está por venir: una carta que rinde tributo a la alta cocina imperial china, ejecutada con precisión y elegancia.

De este modo, la carta de China Crown es una declaración de intenciones. Combina el respeto por la tradición con una interpretación contemporánea que sorprende sin traicionar sus raíces. Uno de los platos más emblemáticos es el Pato Imperial Beijing, una versión refinada del clásico pato laqueado que se sirve con el ritual propio de la corte china: crujiente por fuera, tierno por dentro y acompañado de sus tradicionales obleas y salsas.

A su lado brillan propuestas como el arroz montaña de oro, salteado con solomillo de vaca vieja y perlas de huevo, un guiño a la opulencia de los banquetes imperiales, o los dim sums, pequeñas obras de arte que concentran sabor y textura en un solo bocado. Entre ellos destacan el xiao long bao clásico de cerdo ibérico y el ha kao de langostinos con trufa negra y boletus, dos bocados que combinan la técnica china con ingredientes de la despensa española.

También hay espacio para recetas menos conocidas pero igual de cautivadoras, como las berenjenas chinas al estilo Yuxiang, con ese toque agridulce y picante que define buena parte de la cocina de Sichuan, o el picantón crujiente con anacardos y salsa Sichuan, un plato vibrante y equilibrado que resume la esencia del restaurante: sabor, elegancia y tradición.

Y para quienes prefieren dejarse llevar, el menú degustación ofrece una experiencia completa, pensada para descubrir la esencia de cada región y disfrutar sin prisa de un recorrido por los sabores más representativos de China Crown.

Más que un restaurante, un templo gastronómico

Fundado originalmente en 1981, China Crown fue pionero en acercar la auténtica cocina china a los madrileños, cuando todavía era una rareza entre los comensales locales. Cuatro décadas después, el restaurante se ha transformado en un símbolo de excelencia bajo la dirección de los hermanos Bao, María Li y Felipe Bao, quienes han sabido mantener viva la tradición familiar mientras la elevaban a una nueva dimensión gastronómica.

El resultado es un espacio donde cada detalle (desde la vajilla hasta la disposición de los platos) busca transmitir respeto por la cultura china. No sorprende, por tanto, que la Guía Michelin lo haya incluido entre sus Recomendados, destacando su elegancia, su ambiente oriental y su privilegiada ubicación en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Un grupo en plena expansión

El éxito de China Crown no se ha quedado en la capital. Desde su consolidación como buque insignia, los hermanos Bao han impulsado un grupo gastronómico que cuenta ya con 20 restaurantes distribuidos entre siete marcas, como Shanghai Mama, Sushi Bar Tottori, Bao Li, Lelong Asian Club, Indochina Brasa y Kaito Hand Roll Bar. Y este verano, el proyecto dio un nuevo salto con la apertura de un local en Marbella, en el Hotel Don Pepe Gran Meliá, llevando su sello de cocina imperial hasta la Costa del Sol.

También el mejor de Europa

El título de Europe’s Best Chinese Cuisine Restaurant 2025 que se ha llevado China Crown no sólo reconoce el trabajo de un equipo, sino también el crecimiento de la gastronomía china en España. Los World Culinary Awards lo definen como «un testimonio del compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y el liderazgo en la industria culinaria», una descripción que encaja perfectamente con el espíritu de China Crown.