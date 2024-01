Guía práctica de restaurantes chinos en Usera: dónde comer auténtica comida china para celebrar el año del Dragón

El barrio de Usera, en Madrid, es conocido por ser el Chinatown de la capital, donde se concentra la mayor comunidad china de España. En sus calles se respira la cultura, la tradición y la gastronomía de este país asiático, que ofrece una gran variedad de sabores, aromas y texturas. Si quieres disfrutar de una experiencia culinaria auténtica y diferente, te proponemos una selección de los mejores restaurantes chinos de Usera, donde podrás celebrar el Año Nuevo Chino 2024, que comienza el 10 de febrero y que estará regido por el signo del Dragón de Madera.

El Año Nuevo Chino, también llamado Fiesta de la Primavera, es la celebración más importante del calendario lunar chino, que se basa en los ciclos de la luna y el sol. Cada año corresponde a un animal del zodiaco chino, que se compone de doce signos: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Además, cada animal se asocia a uno de los cinco elementos: metal, agua, madera, fuego y tierra. Así, el Año Nuevo Chino 2024 será el año del Dragón de Madera, que simboliza la vitalidad, el crecimiento, la fuerza y la sabiduría.

El Año Nuevo Chino se celebra durante quince días, desde la nochevieja hasta el Festival de los Faroles, que marca el final de las festividades. Durante este período, las familias se reúnen para compartir comidas especiales, limpiar sus casas para eliminar la mala suerte, decorar con elementos rojos y dorados, encender fuegos artificiales, hacer ofrendas a los antepasados y dioses, y regalar sobres rojos con dinero a los niños y a los ancianos. También se organizan desfiles, danzas, espectáculos y ferias callejeras, donde se puede disfrutar de la música, el arte y la artesanía de la cultura china.

Los mejores restaurantes chinos que encontramos en Usera

Usera es el barrio de Madrid donde se concentra la mayor comunidad china de España, con más de 15.000 habitantes de origen chino. En sus calles se pueden encontrar todo tipo de establecimientos relacionados con la cultura y la gastronomía de este país, desde bazares, supermercados, peluquerías, farmacias, librerías, academias, hasta templos, asociaciones, centros culturales y, por supuesto, restaurantes.

Los restaurantes chinos de Usera ofrecen una gran variedad de cocinas regionales, que reflejan la diversidad geográfica, histórica y étnica de China. Así, podemos encontrar restaurantes especializados en comida cantonesa, sichuanesa, pekinesa, hunan, shanghainesa, yunnan, xinjiang, etc. Cada una de estas cocinas tiene sus propias características, ingredientes, técnicas y sabores, que van desde el picante, el agridulce, el salado, el umami, hasta el amargo. Algunos de los platos más populares y representativos de la gastronomía china son el dim sum, el pato laqueado, el hot pot, el arroz frito, los tallarines, los rollitos de primavera, el tofu, el pollo al limón, el cerdo agridulce, las albóndigas, las empanadillas, las sopas, las ensaladas, los postres, etc.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores restaurantes chinos de Usera, según las opiniones de los usuarios de portales especializados como TripAdvisor, donde podrás degustar la auténtica comida china y celebrar el Año Nuevo Chino 2024.

Royal Cantonés

Royal Cantonés es el favorito de muchos y uno de los más concurridos durante los días en los que se celebra el Año Nuevo Chino. Este es un restaurante especializado en la cocina cantonesa, que se caracteriza por ser ligera, fresca y variada. Es además el restaurante de Madrid en el que comer los mejores dim sum, que son pequeños bocados al vapor, fritos o al horno, rellenos de carne, marisco, verdura o dulce. También destaca por sus asados cantoneses, como la panceta, el cerdo rojo, el pato y el pollo, que se cocinan lentamente y se sirven con salsa de soja o miel. Otros platos recomendados son la berenjena salteada, la cazuela de tendones, el marisco fresco y las verduras de temporada. El restaurante tiene un ambiente acogedor y familiar, y un servicio atento y profesional. Entre sus clientes se ha dejado caer alguna vez algún famoso, como la Infanta Elena. No sirve a domicilio.

Dirección: C/ Julio Merino 1 (esquina calle Olvido), 28026 Madrid

Teléfono: 915 00 01 61

BAMMBAO

BAMMBAO es un restaurante de comida fusión asiática, inspirado en la comida callejera de diferentes países como China, Japón, Corea, Tailandia, Vietnam, etc. Ofrece una carta original y creativa, con platos como el bao de pato pekinés, el bao de pollo al curry, el bao de cerdo agridulce, el bao de gambas al ajillo, el bao de ternera con salsa de ostras, el bao de verduras, el bao de helado, etc. También tiene otras opciones como ensaladas, sopas, arroces, tallarines, dim sum, gyozas, rollitos, etc. El restaurante tiene una decoración moderna y colorida, y un servicio rápido y amable. Sirve a domicilio y para llevar.

Dirección: Calle de Nicolás Sánchez 54, 28026 Madrid

Teléfono: 919 35 81 38

Igopasta

Igopasta es un restaurante de comida china y japonesa, que combina la tradición y la innovación. Su especialidad son los tallarines hechos a mano, que se pueden elegir entre diferentes tipos, grosores y sabores, y que se acompañan de distintas salsas, carnes, mariscos o verduras. También ofrece otros platos como sushi, sashimi, tempura, yakitori, teriyaki, etc. El restaurante tiene un ambiente agradable y tranquilo, y un servicio eficiente y cordial. Sirve a domicilio y para llevar.

Dirección: Calle de Dolores Barranco 88, 28026 Madrid

Teléfono: 917 04 78 08

Lao Tou

Lao Tou es un restaurante de comida china, especializado en la cocina de Sichuan, que se caracteriza por su sabor picante y aromático. Entre sus platos más populares se encuentran el hot pot, que es una olla con caldo hirviendo donde se cocinan diferentes ingredientes al gusto del comensal, como carne, marisco, verdura, tofu, setas, fideos, etc. También destacan el pollo kung pao, el cerdo doblemente cocido, el mapo tofu, el pescado picante, las empanadillas al vapor, etc. El restaurante tiene un ambiente sencillo y auténtico, y un servicio rápido y atento. No sirve a domicilio ni para llevar.

Dirección: C. de Nicolás Sánchez, 35, 28026 Madrid

Teléfono: 914 76 88 99

Guo Rong

Guo Rong es un restaurante chino especializado en marisco, que ofrece platos como langosta, lubina, navajas, ostras, gambas, etc. Tiene muy buenas opiniones de los clientes, que destacan la calidad y el sabor de sus productos. El ambiente es cómodo y la decoración es agradable.

Está ubicado en la calle de Dolores Barranco, 52, en el barrio de Usera. Puedes reservar una mesa llamando al teléfono 917 92 22 46 o visitando su página web.

Dirección: Calle Dolores Barranco 52, 28026 Madrid

Teléfono: 917 92 32 46

Estos son algunos de los mejores restaurantes chinos de Usera, donde podrás disfrutar de la auténtica comida china y celebrar el Año Nuevo Chino 2024. Esperamos que te animes a probar sus deliciosos platos. ¡Feliz año del Dragón!.