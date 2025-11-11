Juicio al fiscal general del Estado en directo hoy: última hora de la recta final del juicio a García Ortiz

Hoy, 11 de noviembre de 2025, entramos en la segunda semana del histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El proceso, que se extiende a lo largo de seis jornadas, entra en su recta final con la declaración de varios testigos relevantes, entre ellos jefes de prensa, fiscales y dirigentes políticos implicados directamente en el caso.

¿Quién declara hoy en el juicio ante el Supremo?

Este martes se retoma el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la declaración además de cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló los correos del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así como varios fiscales.

El correo filtrado y la acusación por revelación de secretos

La acusación sostiene que García Ortiz filtró un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda. Durante ela jornada de hoy 11 de noviembre, se examinan las comunicaciones internas en la Fiscalía y se reconstruye la cadena de decisiones que rodearon la difusión del polémico documento. La Fiscalía ha solicitado la absolución del fiscal general y ha criticado duramente la instrucción del caso, calificándola de «inquisitiva».

¿Cuánto dura el juicio?

El juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se celebra ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en Madrid, por su condición de aforado. Las fechas fijadas son los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre de 2025, según el auto del propio Supremo. Durante esas seis jornadas están citados unos 40 testigos, entre ellos fiscales, periodistas, guardias civiles y responsables políticos. Posteriormente se dictará una sentencia tras la correspondiente deliberación a puerta cerrada que se puede alargar barios meses. Previsiblemente la sentencia se firmará y será publicada a continuación a finales de 2025 o principios de 2026. La declaración del fiscal general está prevista para mañana miércoles 12 de noviembre tras los agentes de la UCO.