Unos narcos encapuchados y armados asaltan por error la casa de unos ancianos en Málaga: «¿Y la droga?»

Una decena de individuos encapuchados y armados golpeando con insistencia la puerta de casa. En el interior, una pareja de octogenarios no entiende qué está pasando. Creen que son ladrones, pero son narcos algo desubicados intentando robar un cargamento de droga a otros traficantes. Habían acudido a la vivienda equivocada. Por suerte, todo quedó en un susto y una puerta destrozada.

Los hechos, adelantados por Sur, ocurrieron el sábado 1 de octubre en Málaga, en el distrito de Churriana. El plan de los narcos era hacerse pasar por policías para perpetrar un vuelco (robo entre delincuentes, normalmente de drogas, dinero o mercancía ilegal). Iban con los rostros cubiertos y llevaban armas de fuego. Eran al menos 10.

En plena madrugada, sobre las 5:00 horas, se plantaron en El Olivar, una urbanización situada cerca del aeropuerto de Málaga, a las afueras de la capital. El propietario del inmueble escuchó un «bombazo», según relata al citado medio. Pensó que era un trueno. El ruido se repitió, pero ya no sonaba a tormenta: sospechó que unos ladrones querían asaltar su casa. «Se liaron a martillazos con la puerta. ¿Dónde está la droga?», recuerda el dueño de la vivienda.

No querían dinero ni joyas. Sólo llevarse un cargamento de droga que no existía. Todo apunta a que los narcos se equivocaron al marcar el domicilio y acabaron despertando violentamente a esta pareja de ancianos.