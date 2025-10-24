Vox estalla contra los sicarios magrebíes y árabes de Marbella: «Están matando a plena luz del día»

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha denunciado este viernes en Marbella la grave situación de inseguridad que sufre el municipio tras los últimos tiroteos relacionados con el crimen organizado, y ha responsabilizado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de abandonar a la Policía y a la Guardia Civil al no dotarlas de los medios necesarios para combatir a los narcos.

Rueda ha advertido de la violencia creciente que, según ella, está siendo «importada» por bandas de origen árabe y magrebí, muchas veces camufladas con pasaportes nórdicos, que han trasladado a Marbella su modo de operar basado en ajustes de cuentas y asesinatos a plena luz del día. La diputada ha recordado que en las últimas dos semanas se han producido dos tiroteos graves, uno de ellos con un narco asesinado en plena vía pública, lo que, a su juicio, «pudo haber costado la vida a cualquier ciudadano inocente».

«Estos criminales han elegido la Costa del Sol porque saben que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen los medios necesarios para enfrentarse a ellos», ha asegurado Rueda, quien ha responsabilizado directamente a Marlaska, al que ha calificado de «inútil» por su gestión al frente del Ministerio del Interior.

También ha lamentado la pasividad del PSOE y del PP ante esta situación y ha alertado sobre el daño que los tiroteos están causando a la imagen internacional de Marbella. «Cada asesinato, cada tiroteo, es portada en la prensa británica y alemana», ha señalado, lo que representa una amenaza directa para el turismo y la seguridad de vecinos y visitantes.

Finalmente, la diputada ha respaldado las peticiones del Grupo Municipal Vox en Marbella, reclamando al Gobierno un refuerzo urgente de la presencia policial, más recursos materiales y una respuesta firme frente a las mafias que operan en la Costa del Sol.