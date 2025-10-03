Detenido un hombre por el asesinato de su esposa de 83 años en Marbella

Una mujer de 83 años ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja, de 84 años, que ha sido detenido este viernes por la Policía Nacional.

El cuerpo de la víctima, que presentaba heridas de arma blanca, ha sido hallado sobre las 11:00 horas de este viernes en una vivienda de la calle Ciudad de los Periodistas. La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial a la entrada de Marbella, en el distrito Elviria-Las Chapas, donde ha sido detenido el presunto autor.

La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le practicará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el lugar de los hechos. Ni el detenido ni la víctima constan en el sistema VioGén, según han trasladado a Europa Press fuentes cercanas al caso.