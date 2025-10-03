Matan a una mujer a puñaladas en plena calle en La Mojonera (Almería)

Una mujer de 35 años ha muerto apuñalada este jueves en plena calle en La Mojonera (Almería). Por el momento no se contempla como un caso de violencia de género. La víctima tampoco estaba incluida en el sistema de protección VioGén.

Sobre las 20:30 horas, el 112 recibió una decena de avisos informando de una mujer tendida en el suelo, sangrando y con evidentes heridas de apuñalamiento en la calle Lavadero, junto a una zona de invernaderos.

Al lugar acudieron la Guardia Civil, la Policía Local y el 061. Los servicios sanitarios sólo pudieron certificar la muerte de la mujer, que es de origen marroquí, según informa Ideal. El cuerpo, que presentaba varias puñaladas, fue conducido al Instituto de Medicinal Legal, donde se le practicará la autopsia con la que recabar nuevos indicios. También se han encontrado restos de sangre en la parte exterior de un vehículo cercano.

La mujer convivía con otras compañeras de piso en esta localidad del Poniente almeriense, según han señalado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press. No consta que tuviera pareja.

Una de las primeras hipótesis que manejaron los investigadores fue la de un posible caso de violencia de género, aunque las pesquisas realizadas hasta ahora refuerzan cada vez más otras líneas de investigación. Los agentes están explorando la zona y entrevistándose con posibles testigos. Por el momento no hay detenidos.