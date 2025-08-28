Detenida una menor por apuñalar a una chica de 18 años en Fuengirola (Málaga)

La Policía Local ha detenido a una menor de edad por una agresión con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola (Málaga). La víctima, con heridas en un brazo, ha sido trasladada al Hospital Costa del Sol de Marbella. Su vida no corre peligro.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas de este miércoles, cuando el 092 de la Policía Local recibió varias llamadas alertando de un incidente entre dos chicas en la plaza de la Hispanidad. A la llegada de los agentes, una de ellas presentaba heridas por arma blanca en el brazo. En la acera, manchas de sangre, tal como se aprecia en el vídeo publicado por @fuengriolasequeja. La agresora huyó.

Entrevistando a los testigos y cotejando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la Policía Local logró identificar a la sospechosa. Poco después, una patrulla se personó en su domicilio y la localizó en las inmediaciones. La menor admitió la autoría de los hechos. Fue detenida y pasó a disposición de la Policía Nacional. No ha trascendido su edad. La víctima fue evacuada a un centro hospitalario, donde recibió puntos de sutura en el brazo.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destacado que el sistema municipal de videovigilancia fue «determinante» para dar con el paradero de la autora confesa de la agresión.

Este martes, en su arranque del curso político en Archidona (Málaga), el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostró su preocupación por la alarmante cifra de agresiones con arma blanca en Andalucía. La última víctima mortal fue un joven de 21 años que el pasado domingo se vio envuelto en «una pequeña reyerta absurda» en la Feria de Málaga.

Moreno apostó por una adecuada «pedagogía» desde las instituciones y reclamó al Ministerio del Interior un «refuerzo importante» para que los agentes de las FCSE tengan «medios suficientes» para llevar a cabo «una campaña de chequeos» y sanciones. Andalucía ha registrado en lo que va de año 124 agresiones con arma blanca y una veintena de fallecidos o heridos graves, según detalló el líder andaluz.

«Son muchos los jóvenes que ahora tienen la moda de llevar una navaja, y cuando tú llevas una navaja lo único que puede pasar es que la saques. Y si la sacas, has tomado dos copas y estás caliente, lo único que puede pasar es que la uses. Y si la usas, lo que puede pasar es que acabes con la vida de otra persona y termines arruinando la tuya propia», reflexionó Moreno, que se acordó también de los padres que «una noche se despidieron de sus hijos al salir de casa y ya no volvieron nunca más».

Detenido un menor en Granada

En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años por falsear su DNI para poder entrar en un salón de juegos de Granada.

Una empleada del local sospechó de su documentación y alertó a las autoridades. El documento de identidad era original, pero se había manipulado la fecha de nacimiento. El menor intentó hacerse pasar por una persona de 22 años. La Policía comprobó que ya había intentado acceder a otros salones de juego con anterioridad pese a su corta edad.

El menor fue detenido por un presunto delito de falsedad documental y pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. Tras prestar declaración, fue entregado a sus padres.