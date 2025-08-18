Heroico rescate en Fuengirola: trepan dos pisos para salvar a un hombre a punto de caer al vacío

Heroico rescate en Fuengirola (Málaga). Un hombre que colgaba del balcón de un segundo piso ha sido rescatado por un grupo de jóvenes que no han dudado en jugarse la vida y escalar la fachada para salvar a esta persona antes de que cayera al vacío.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, sobre las 20:30 horas, cerca del paseo marítimo. En el vídeo se ve a un hombre suspendido de un balcón, a unos 10 metros del suelo, luchando por no caer. «¡Cógelo! Cógelo!», se escucha. En la vivienda, desde el otro lado de la barandilla, otra persona intenta sujetarlo desesperadamente. «Ya le fallan las fuerzas», comenta un vecino. En la acera, un grupo sujeta un colchón para amortiguar una posible caída. Entretanto, dos jóvenes se suben a un coche para intentar escalar la fachada y salvar al hombre en apuros. Ambos trepan hasta el primer balcón. Uno de ellos, el más rápido, sortea un toldo y con una facilidad pasmosa accede al segundo piso en cuestión de segundos. «¡Bien! ¡Bien!», celebran los vecinos. El joven agarra al hombre y lo devuelve a suelo firme, lo que desata el aplauso de los presentes.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, han sido aclamadas por los internautas, que piden que los héroes que participaron en el rescate sean nacionalizados por su valentía y altruismo.

Los hechos recuerdan a lo ocurrido en París en 2018, cuando Mamoudou Gassama, un joven maliense sin papeles escaló un edificio para rescatar a un niño de cuatro años que colgaba de un cuarto piso. El inmigrante, de 22 años, llevaba apenas unos meses en la ciudad.

▶ Un inmigrante maliense escala un edificio para salvar a un niño en París https://t.co/MHgFTDreVk La alcaldesa de la ciudad le ha felicitado por su «gesto heroico» pic.twitter.com/njfq2eNmQY — Europa Press (@europapress) May 28, 2018

La imagen corrió como la pólvora y despertó la admiración de las autoridades galas. La alcaldesa de París, Ana María Hidalgo, lo felicitó por teléfono y prometió «apoyarle en sus esfuerzos por establecerse» en el país. La gesta llegó también al Palacio del Elíseo: el protagonista fue recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que regularizó su situación y le concedió la nacionalidad francesa.

Según trascendió en su momento, el padre del niño salió de casa para hacer la compra y se retrasó porque se quedó jugando al Pokemon Go al salir de la tienda.