La inédita oferta de empleo en la base militar de Rota: EEUU busca un profesor y el sueldo es 90 euros al día

La presencia estadounidense en la base naval de Rota no sólo tiene que ver con despliegues u operaciones militares, dentro del propio cuerpo, y en la base, se encuentran profesionales de otros rangos como por ejemplo médicos o profesores. Y precisamente un profesor es lo que se busca ahora, con una oferta de trabajo en la que se habla de más de 170 dólares diarios, es decir, unos 90 euros la hora. La oferta en cuestión, tiene que ver con el sistema educativo que gestiona el Departamento de Defensa estadounidense en Europa. Entre las vacantes publicadas por el DoDEA aparece la de profesor sustituto para el curso en marcha y, aunque el trabajo es temporal y de carácter intermitente, el salario ha llamado la atención de muchos aspirantes.

La oferta forma parte de un anuncio amplio en USAJOBS, el portal oficial del Gobierno federal para reclutar personal civil. El puesto está incluido en el Distrito Europa Sur, que engloba varias bases de Italia, Turquía, Baréin y también las escuelas de Rota y Sevilla. Esto significa que se trata de una bolsa de candidatos que se activa en función de las ausencias del profesorado habitual y no garantiza regularidad de horas, aunque sí establece una tarifa diaria fija que en este caso asciende a 172,50 dólares por jornada completa. Pese a tratarse de un empleo puntual, la convocatoria ha despertado interés de muchos, aunque lo cierto es que sólo abre la puerta a personas que ya viven en el entorno de la base y cumplen las condiciones del Estatuto de Fuerzas (SOFA). Es decir, que queda fuera cualquier candidato que no resida en el área de desplazamiento local o que no pueda acreditar que su situación en España está ligada a un patrocinador estadounidense. Un puesto de trabajo muy específico, pero que por sus características y sueldo, resulta bastante curioso.

La inédita oferta de empleo en la base militar de Rota

La posición es la de profesor sustituto en las escuelas que el Departamento de Defensa gestiona en la base. Las funciones son las habituales de un profesor e implica mantener la disciplina del grupo, seguir los planes de clase que haya dejado el docente ausente, supervisar a los alumnos en el recinto escolar y llevar un registro básico del día. También se espera capacidad para comunicarse de forma efectiva con estudiantes, personal del centro y familias, de modo que el relevo no genere interrupciones en la rutina del aula.

Los seleccionados no firman un horario fijo porque sólo se les llama cuando surge una ausencia. Esto puede significar varios días sin trabajo o semanas con más movimiento, todo en función de las necesidades del centro. La advertencia aparece claramente en la convocatoria. Los maestros sustitutos sólo son necesarios cuando un profesor no está disponible y no existe garantía de trabajo regular. El pago se realiza únicamente por los días en los que se presta servicio.

Requisitos que hay que cumplir para optar al puesto

Sólo se aceptan candidatos que entren dentro de categorías específicas del Departamento de Defensa. Entre ellas figuran empleados actuales de DoDEA en el área de desplazamiento, familiares con autorización de servicio exceptuado en el extranjero, cónyuges de militares con preferencia de contratación y personas que figuren bajo la Preferencia de Miembro Familiar en puestos en el extranjero. El sistema exigirá documentación que pruebe cada una de estas situaciones.

En cuanto a formación, el requisito mínimo es disponer de un diploma de secundaria o equivalente. Por otro lado, los aspirantes tienen que ser ciudadanos estadounidenses, tener al menos 18 años y cumplir con las normas del SOFA (documento que recoge derechos y deberes de las tropas que operan en el territorio de naciones extranjeras) en España para no ser considerados residentes habituales. La designación está sujeta a una investigación de antecedentes de nivel básico con controles específicos para quienes trabajan con menores, puesto que la actividad se desarrolla íntegramente con niños y adolescentes.

A ello se suman obligaciones habituales para el empleo federal: registro de servicio selectivo para varones nacidos después de 1959, uso de pago por depósito directo y capacidad para aportar documentación clara sobre la relación con el patrocinador militar o civil en la base. El anuncio detalla incluso que los sustitutos no reciben complementos propios de destinos en el extranjero, como asignación de alojamiento o reembolso de traslado, ya que se trata de un trabajo local y temporal.

Un proceso de selección prolongado y con bolsa de candidatos

USAJOBS explica que el objetivo del anuncio es crear una bolsa de aspirantes. Las solicitudes se revisan de manera continuada y se remiten a los centros escolares cuando aparece una vacante de sustitución. La candidatura permanece activa durante dos meses y, si pasado ese tiempo el interesado quiere seguir optando, debe volver a presentar la solicitud. El sistema permite escoger una o varias escuelas de preferencia dentro del Distrito Europa Sur.

El proceso incluye un cuestionario en línea, la presentación del currículum y los documentos que acrediten la elegibilidad. El currículum no puede superar dos páginas y debe describir únicamente la experiencia relevante. Si falta información básica como fechas, horas trabajadas o descripción de tareas, la solicitud se considera incompleta. La agencia recuerda además que inflar la experiencia puede dejar al candidato fuera.

Cómo se presenta la solicitud desde España

La candidatura se tramita exclusivamente a través del portal oficial de USAJOBS. Es necesario tener una cuenta activa y cargar el currículum, los documentos de respaldo y la prueba de elegibilidad. Una vez enviado, el sistema envía una confirmación por correo electrónico. Desde el panel del usuario se puede comprobar en todo momento si la solicitud avanza o si ha sido remitida al equipo de Recursos Humanos del DoDEA. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026.