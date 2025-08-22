Detenidos dos sicarios, uno de ellos menor, a punto de cometer un asesinato en Málaga

La Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Policía de Suecia, ha detenido a dos sicarios suecos –uno de ellos menor– que habían viajado a Málaga para cometer un asesinato. Los agentes los han localizado y arrestado 48 horas después de aterrizar, cuando se dirigían en patinete eléctrico hacia el paseo marítimo, vestidos de negro, con capuchas, pasamontañas y mascarillas.

La investigación se inició tras alertas internacionales sobre su llegada el 29 de junio en un vuelo desde Gotemburgo (Suecia). En el piso de Fuengirola donde se alojaban se han intervenido dos armas cortas de fuego con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados. Los jóvenes ofrecían sus servicios como asesinos profesionales en redes sociales y plataformas encriptadas a cambio de una contraprestación económica.

Los detenidos están vinculados a una organización criminal sueca dedicada al tráfico de cocaína y marihuana a la que la Policía seguía el rastro desde abril. La red, encargada de toda la logística, les facilitó la vivienda y las armas para ejecutar el encargo.

La operación se ha saldado con seis detenidos, incluido el presunto cabecilla de la organización. En los dos registros efectuados en Marbella y Fuengirola se han incautado tres armas de fuego municionadas, cinco cargadores, pasamontañas, guantes, 16 tarjetas SIM, 15 teléfonos móviles, material informático, una bicicleta, otro patinete y numerosa documentación y anotaciones manuscritas.

La autoridad judicial ha enviado a prisión provisional al presunto sicario mayor de edad, mientras que el menor ha ingresado en un centro de menores en régimen cerrado. A los seis detenidos se les acusa de delitos de conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.