Lo vintage está de moda: guarda tus mejores recueros en papel con esta cámara Polaroid (rebajada)

Diríamos que las cámaras Polaroid vuelven a estar de moda, pero la realidad es que nunca se han ido del todo. Las hemos relegado a un segundo plano por ‘culpa’ del móvil, pero es mucho más especial inmortalizar tus recuerdos favoritos y guardarlos en formato físico.

Te las podrás llevar de viaje, en comidas y cenas familiares (como las de esta Navidad), en planes con amigos, en pareja y después hacer todas las manualidades creativas que se te ocurran con ellas. A continuación, recopilamos algunas de las ideas más originales, pero antes hemos fichado en FNAC la cámara instantánea Polaroid Now Gen 3, rebajada un 23% solo por tiempo limitado.

Lo que más nos gusta de esta cámara instantánea

Sistema de enfoque automático para imágenes nítidas en cualquier situación.

Modos de doble exposición y temporizador incluido.

Autonomía para más de 15 paquetes de películas.

Compatible con películas Polaroid i-Type y 600.

La cámara instantánea Polaroid Now Gen 3 es una de las más avanzadas de marca. Por un lado, mantiene la estética tan icónica de Polaroid; por el otro, incluye funciones modernas que te van a encantar. Por ejemplo, un sistema de enfoque automático de dos lentes que selecciona la mejor según la distancia de la persona y con una buena nitidez, incluso con luz intensa.

Además, esta cámara Polaroid incluye soporte para trípode, es compatible con filtros, modos de temporizador, doble exposición y flash. También prescinde de las pilas para un uso mucho más cómodo con batería.

Ideas originales para guardar fotos en papel en 2026

Ya que vas a inmortalizar tus recuerdos favoritos con una cámara Polaroid, ¿dónde guardar luego esas fotos? Estas son algunas ideas creativas para 2026:

Crea álbumes por meses, viajes o eventos y añade notas u otros recuerdos en físico que tengas.

Diseña murales de fotos en la pared con pinzas o cuerdas. Para un mejor resultado, juega con los tamaños y colores.

Haz collages en marcos grandes con fotos instantáneas, recortes, tickets…

Guarda las fotos en cajas de recuerdo decoradas y rotuladas.

Crea tu propio calendario personalizado con una foto (o varias) al mes hecha por ti.

¿Se te ocurre mejor manera de empezar el año? Lo vintage vuelve a estar de moda, pero ahora puedes hacer tus propias creaciones para mantener a salvo tus recuerdos.

