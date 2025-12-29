Lo vintage está de moda: guarda tus mejores recueros en papel con esta cámara Polaroid (rebajada)
Tienes muchas razones para empezar 2026 con una cámara Polaroid, que van desde hacer un álbum de fotos antiguo hasta decorar tu casa.
Diríamos que las cámaras Polaroid vuelven a estar de moda, pero la realidad es que nunca se han ido del todo. Las hemos relegado a un segundo plano por ‘culpa’ del móvil, pero es mucho más especial inmortalizar tus recuerdos favoritos y guardarlos en formato físico.
Te las podrás llevar de viaje, en comidas y cenas familiares (como las de esta Navidad), en planes con amigos, en pareja y después hacer todas las manualidades creativas que se te ocurran con ellas. A continuación, recopilamos algunas de las ideas más originales, pero antes hemos fichado en FNAC la cámara instantánea Polaroid Now Gen 3, rebajada un 23% solo por tiempo limitado.
Lo que más nos gusta de esta cámara instantánea
- Sistema de enfoque automático para imágenes nítidas en cualquier situación.
- Modos de doble exposición y temporizador incluido.
- Autonomía para más de 15 paquetes de películas.
- Compatible con películas Polaroid i-Type y 600.
Cámara Polaroid Now Gen 3
La cámara instantánea Polaroid Now Gen 3 es una de las más avanzadas de marca. Por un lado, mantiene la estética tan icónica de Polaroid; por el otro, incluye funciones modernas que te van a encantar. Por ejemplo, un sistema de enfoque automático de dos lentes que selecciona la mejor según la distancia de la persona y con una buena nitidez, incluso con luz intensa.
Además, esta cámara Polaroid incluye soporte para trípode, es compatible con filtros, modos de temporizador, doble exposición y flash. También prescinde de las pilas para un uso mucho más cómodo con batería.
Ideas originales para guardar fotos en papel en 2026
Ya que vas a inmortalizar tus recuerdos favoritos con una cámara Polaroid, ¿dónde guardar luego esas fotos? Estas son algunas ideas creativas para 2026:
- Crea álbumes por meses, viajes o eventos y añade notas u otros recuerdos en físico que tengas.
- Diseña murales de fotos en la pared con pinzas o cuerdas. Para un mejor resultado, juega con los tamaños y colores.
- Haz collages en marcos grandes con fotos instantáneas, recortes, tickets…
- Guarda las fotos en cajas de recuerdo decoradas y rotuladas.
- Crea tu propio calendario personalizado con una foto (o varias) al mes hecha por ti.
¿Se te ocurre mejor manera de empezar el año? Lo vintage vuelve a estar de moda, pero ahora puedes hacer tus propias creaciones para mantener a salvo tus recuerdos.
