Narcos de Cádiz secuestran a su ‘mula’ y la torturan con Fairy y cemento por perder 200 gramos de droga

Secuestrado durante tres días y torturado por sus jefes acusado de quedarse con un cargamento de droga. Palizas, cortes, lavativas con detergente y agua caliente, laxantes… y, tras la deshidratación, agua mezclada con cemento para beber. También le obligaron a comerse sus heces. De nada sirvió. La droga no apareció y la víctima huyó.

Ocurrió el pasado 28 de agosto. Según detallan fuentes policiales a este periódico, la mula, de 43 años, tenía una misión sencilla: ir a Dos Hermanas (Sevilla), recoger 100 gramos de cocaína y 100 de heroína y regresar con la droga oculta en el recto a Puerto Serrano (Cádiz). Le acompañó otro miembro de la banda.

El hombre cumplió su papel y volvió al narcopiso, una vivienda abandonada que la organización había elegido como lugar de consumo para sus clientes, que compran las dosis y se drogan allí mismo. La mula expulsó la droga y, según relató a los agentes, se despistó un momento y desapareció. Dice que se la han robado los propios toxicómanos, pero su versión no convence a los narcos, que creen que aún tiene las cápsulas en el interior de su cuerpo. Según las citadas fuentes, el cargamento tenía un valor en la calle de no más de 12.000 euros.

La mula «jura y perjura» que ha expulsado la droga y ya no la lleva consigo, pero nadie le cree y arrancan tres días de infierno: lo sientan en una silla y lo atan con cables. Uno de los miembros de la banda compra un potente laxante en una farmacia de Puerto Serrano. Pese a que el evacuativo se administra por gotas, le obligan a tragarse el bote entero.

Pero ni rastro de la droga, así que cambian de técnica: primero le hacen comer unos polvos que, según la mula, sabían a carbón. Escuchó a uno de los narcos decir que eso lo hacían en su país y funcionaba. Tampoco dio resultado.

Los golpes y los cortes continúan, pero a cambio los narcos sólo reciben gritos de dolor. La cocaína no aparece. Ni la heroína. Desesperados, las ideas empiezan a rayar el sadismo. Hacen un agujero en la silla donde se encuentra atado y le introducen una goma por el ano, con una mezcla de Fairy –una botella entera– y agua caliente a modo de laxante. Tras los fuertes efectos, el hombre sufre una deshidratación y suplica a sus captores que le den agua. Se la ofrecen, pero mezclada con cemento.

La tortura duró 72 horas: lo apalearon con un palo repleto de clavos, lo amenazaron de muerte poniéndole una pistola en la cabeza mientras le decían que iban a prender fuego a su casa con su mujer y sus hijos dentro, y le marcaron el cuello con las iniciales del cabecilla de la organización para que se acordara de él «toda su vida». También le introdujeron objetos punzantes por el ano y le hicieron comerse sus heces.

La tercera noche, madrugada del 28 de agosto, aprovechó que los narcos lo dejaron solo para soltarse de la silla y escapar. El hombre logró trepar un muro y refugiarse en la casa de una vecina, que es quien alerta a la Guardia Civil. La víctima, que presenta un estado «lamentable», reconoce a los agentes que le han pegado y torturado, pero sólo quiere que lo acompañen a casa. No necesita nada más. Tampoco quiere denunciar. Tras pasar por el centro de salud y el hospital y recapacitar unos días, decide contarlo todo a la Guardia Civil, consciente de que su vida corre peligro.

La madrugada del 4 de septiembre, casi un centenar de agentes se desplegaron en el municipio gaditano de Puerto Serrano. La operación Trepamuros, bautizada así por la tapia que tuvo que saltar la víctima, culminó con la detención de ocho de los nueve integrantes de la organización, entre ellos dos hermanos –los cabecillas– y sus parejas.

Las autoridades han dictado una requisitoria para un noveno implicado, que se encuentra fugado. Los detenidos y las diligencias quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción n.º 3 de los de Arcos de la Frontera, que decretó el ingreso en prisión provisional para seis ellos. Se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Las parejas de los líderes quedaron en libertad con cargos.