Ni Lidl ni Carrefour: el supermercado que llega a España y va a desbancar a los de toda la vida

Muchos son los supermercados que tenemos en España, con grandes cadenas presentes en todas las Comunidades Autónomas, pero entre los más recientes, quizás BM Supermercados es uno de lo que más sorprende ya que sigue imparable con su avance y especialmente, en el competitivo mercado madrileño. De este modo, la cadena, perteneciente al Grupo Uvesco, ha abierto hace poco e un nuevo supermercado en Torrejón de Ardoz, en la carretera Loeches 114, una ubicación estratégica en plena zona de expansión comercial del municipio.

Con esta inauguración, la compañía alcanza 85 supermercados en la Comunidad de Madrid y más de 1.800 empleados solo en la región, cifras que le consolidan como uno de los operadores regionales más activos del año. La apertura de este nueva tienda de BM Supermercados supone una inversión de 2,7 millones de euros y la creación de 26 nuevos puestos de trabajo, cuyos empleados han recibido un plan de formación específico antes de la puesta en marcha. El nuevo supermercado cuenta con 900 metros cuadrados de tienda, además de contar con aparcamiento gratuito para clientes y una amplia gama de servicios que refuerzan su modelo de tienda de proximidad.

El nuevo supermercado que hace sombra al resto

En un sector cada vez más concentrado, BM Supermercados busca diferenciarse de los grandes grupos de distribución con un enfoque centrado en la calidad del producto fresco, la atención personal y el abastecimiento local. Tal y como informa en su página web, la compañía mantiene acuerdos con más de 400 pequeños agricultores, ganaderos y cofradías de pescadores, muchos de ellos ubicados en comunidades del norte de España, pero también con productores de la propia Comunidad de Madrid.

El nuevo establecimiento ya ofrece productos de kilómetro cero, como verduras de José Antonio Herrero (Villa del Prado), carne de ganaderías madrileñas, leche y mantequilla de La Colmenareña, sardina ahumada de Fish Gourmet (Guadarrama) o pulpo cocido de Antonio & Ricardo (Getafe). Además, contará con secciones atendidas de carnicería, charcutería y pescadería con vivero y cocedero, así como una zona de frutas y verduras de libre disposición.

La oferta se completa con platos preparados y cocinados a baja temperatura, incluyendo menestras, arroces, chipirones o croquetas, junto a un horno de pan y un surtido de más de 6.000 referencias, entre grandes marcas y productos elaborados por pequeñas empresas locales.

Apuesta por el empleo estable y la sostenibilidad

BM Supermercados subraya su compromiso con el empleo de calidad y la formación continua, dos pilares de su expansión. En el caso de la nueva tienda ahora abierta en Torrejón de Ardoz, la compañía ha impartido formación previa a los 26 nuevos trabajadores para garantizar una atención personalizada y un conocimiento profundo del producto.

El grupo también enfatiza su modelo de distribución sostenible, reduciendo los procesos de transporte y manipulado gracias a su red de proveedores de proximidad. Este sistema no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que refuerza la economía local y la trazabilidad del producto, una estrategia cada vez más valorada por el consumidor.

Además, la cadena participa en varias iniciativas sociales, culturales y deportivas a través de su programa Uvesco en Sociedad, con el que colabora con asociaciones y clubes del entorno de sus tiendas, especialmente aquellos que fomentan la participación de la mujer y el deporte base.

Horarios y promociones de apertura

El nuevo supermercado de BM en Torrejón de Ardoz abre sus puertas de 9:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo, y contará con servicio a domicilio y compra online. Durante los primeros días de funcionamiento este supermercado ha ofrecido a sus clientes una promoción especial: por cada compra mínima de 40 euros, se ha regalado un set de cuchillos-

BM frente a los grandes líderes del sector

La expansión de BM Supermercados en Madrid forma parte de una estrategia más amplia del Grupo Uvesco, que ya suma 342 establecimientos y más de 7.000 empleados en todo el país. Su presencia se extiende por el País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y ahora también por la Comunidad de Madrid, donde la competencia entre cadenas se ha intensificado en los últimos años.

Frente a los modelos de negocio de otras grandes cadenas de supermercados, basados en economías de escala y marcas propias, BM apuesta por un concepto distinto: tiendas de tamaño medio, con secciones atendidas y protagonismo del producto local. Es una fórmula que busca recuperar la cercanía del comercio tradicional sin renunciar a la comodidad de los grandes supermercados, un equilibrio que está funcionando especialmente bien en zonas urbanas y periurbanas.

Este modelo, apoyado en la fidelidad del cliente y en la confianza en el producto, explica por qué BM está logrando consolidarse en comunidades donde la competencia es feroz. Con su llegada a nuevos municipios como Torrejón, la cadena demuestra que aún hay espacio para un tipo de supermercado que prioriza la calidad, el origen y la atención personal, frente a la homogeneización de las grandes superficies.