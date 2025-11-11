Óscar Fernández será el candidato de Vox a las elecciones de Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes que el candidato de la formación que lidera Santiago Abascal a las elecciones de Extremadura será Óscar Fernández Calle, actual presidente de Vox en Cáceres y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura. «Va a estar acompañado de un magnífico equipo, un equipo que va a defender de verdad a los extremeños de esas políticas nocivas del bipartidismo y del partido socialista desde Moncloa y un equipo que va a seguir trabajando con mucha decisión para cambiar el rumbo de Extremadura y desterrar la ruina socialista», ha dicho el dirigente del partido verde.

Durante una rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Ignacio Garriga ha señalado que la convocatoria de elecciones ha sido una decisión de la presidente de Extremadura María Guardiola por no querer pactar los presupuestos con Vox. «Prefería defender el pacto verde europeo, las políticas de inmigración masiva y las políticas de género a diferencia de otros compañeros de la señora Guardiola en Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana», ha criticado el secretario general quien ha dicho que el actual gobierno de la Junta de Extremadura se ha dedicado a gestionar la herencia del PSOE.

«El Partido Popular nos hizo elegir entre sillones y principios pensando en que caeríamos en lo que tradicionalmente ha hecho el bipartidismo y por supuesto nosotros elegimos principios. Nosotros de verdad creemos que Extremadura merece mucho más», ha apuntado.

Garriga también ha aprovechado para revelar el futuro político de Ángel Pelayo Gordillo Moreno, el otro líder de la formación en la región que apuntaba a ocupar la candidatura para la presidencia autonómica. El secretario general de Vox ha dicho que Gordillo tendrá el nuevo encargo de liderar al Grupo de Vox en el Senado.

«Afrontamos estas elecciones conscientes de que Vox es la única garantía para que Extremadura de una vez por todas aplique esas políticas que quieren y necesitan los extremeños. Unas políticas que consisten en la defensa del campo y el mundo rural, en acabar con esas políticas promovidas desde el fanatismo climático, en garantizar y defender la central nuclear de Almaraz, en avanzar el recorte del despilfarro político, luchar contra la inmigración ilegal, y contra las políticas ideológicas y divisivas de la izquierda», ha zanjado.