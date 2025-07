María Guardiola: «Extremadura empieza a despegar tras 40 años de socialismo»

«Extremadura empieza a despegar tras 40 años de socialismo». Así lo afirma María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, en una entrevista concedida a OKDIARIO, al cumplirse dos años de su llegada al gobierno poniendo fin a cuatro décadas de socialismo. María Guardiola asegura «sin triunfalismos» que «la vida de los extremeños es hoy mucho mejor» que hace dos años: «Pagan menos impuestos y hay más empleo, oportunidades, inversión, exportaciones, turismo y servicios públicos». En junio, la cifra de paro fue la más baja de la historia de Extremadura.

«Extremadura empieza a ver la luz y a converger con el resto de España», señala la presidenta Guardiola, aunque reconoce que queda mucho por hacer: «Hay que desandar mucho camino todavía». María Guardiola apunta a un cambio profundo de mentalidad: «Queremos dar oxígeno a las empresas con políticas liberales, poner alfombra roja al que quiera venir a invertir y ayudar a los extremeños y extremeñas que no quieren vivir de las ayudas públicas sino que quieren decidir su propio futuro».

El PSOE dominó Extremadura de 1983 a 2023. 40 años de facto salvo la legislatura 2011-2015 del incombustible, aún hoy, José Antonio Monago. Monago gobernó gracias a Izquierda Unida y con un jefe de Gabinete en la sombra que era Iván Redondo, el inefable spin doctor multiusos que después se ofreció “gratis” a Pedro Sánchez y terminó en La Moncloa con él.

Nada que ver aquello con esto. María Guardiola renovó el PP de Mónago y lo libró de cortijos familiares, hizo creer al partido que vencer al PSOE en el bastión extremeño era posible, absorbió en 2023 el voto del desaparecido Ciudadanos, empató con el PSOE en escaños en las elecciones del 28M y consiguió arrebatarle la Junta a Guillermo Fernández Vara gracias al apoyo de Vox en la investidura.

María Guardiola alaba el acuerdo con Vox: «Parte de lo que se está consiguiendo son todas esas medidas que acordamos juntos». Pero Vox se fue del Gobierno y hoy cree que se dedica «a hacer oposición al PP para rascar un puñado de votos». María Guardiola pide a Vox «que vuelva a la senda de los acuerdos». Aunque tiene claro un objetivo para 2027: la mayoría absoluta. «Somos muy peleones», recuerda la presidenta extremeña.

PREGUNTA.- Se cumplen dos años del cambio en Extremadura. ¿En qué lo notan los extremeños?

RESPUESTA.- Yo creo que se nota muchísimo en el día a día de la gente. Los extremeños pagan menos impuestos. Hay más empleo, más oportunidades, más inversión, más exportaciones, más turismo y más y mejores servicios públicos. Eso se refleja en los indicadores socioeconómicos. Hemos cerrado junio con la cifra de paro más baja de la historia de Extremadura. Estamos en torno a 65.900 desempleados. El PSOE decía que era imposible romper la barrera de los 70.000 porque consideraba que eso era un paro estructural. Hay más mujeres trabajando que nunca. El nivel de exportaciones sigue creciendo. Cerramos en 2024 con 3.300 millones. Hemos reducido la espera para operarse en un 18%. La espera en dependencia, que es una espera insoportable y tan importante para una población envejecida como es la extremeña, la hemos reducido en 78 días. Por tanto, la vida de los extremeños con el gobierno del Partido Popular es mucho mejor que la que era hace un par de años.

P.- ¿Ha habido que desmontar décadas de socialismo?

R.- Hay que desandar mucho camino todavía. No somos triunfalistas. Sabemos que estamos en el camino correcto y que todo lo que hemos conseguido no es ni suerte ni un milagro. Ha sido poniendo en marcha muchas medidas de libertad económica para darle el oxígeno que necesitaban, por ejemplo, las empresas extremeñas. Y poniendo alfombra roja a todo aquel que quiera venir a invertir e iniciar aquí un proyecto de vida. Queda mucho por hacer. Sólo llevamos dos años. Estamos gobernando en minoría. Aspiramos a tener una mayoría suficiente que permita que este cambio que ha empezado a producirse, se revolucione y tenga un ritmo muchísimo mayor. Estamos empezando a converger [con el resto de España] y no nos vamos a conformar. Somos muy peleones. Ponemos todo nuestro esfuerzo, como lo están poniendo los extremeños y extremeñas que no quieren vivir de las ayudas, sino que quieren decidir su propio futuro. Y a eso les estamos ayudando.

P.- De Andalucía también decían que era imposible salir del socialismo y hoy tiene más autónomos y más empleo que nunca.

R.- Así es. Los datos reflejan la realidad de las políticas que funcionan. En Extremadura estuvieron 40 años gobernando y fueron incapaces de que una región como esta, que lo tiene todo, que es absolutamente maravillosa, pudiera salir del vagón de cola. Nosotros, en apenas dos años, ya hemos conseguido que Extremadura encabece rankings muy importantes.

P.- ¿Cuánto tiempo se ve al frente de la Junta?

R.- Yo espero que este proyecto dure mucho. Otra cuestión es el tiempo que me veo yo. Espero que este proyecto dure mucho porque Extremadura tiene mucho por hacer. Partíamos de una posición muy baja en el ranking de cualquier indicador socioeconómico, estábamos a la cola de todo y Extremadura ha empezado a ver la luz, ha empezado a despegar y ha empezado a converger. Y las cosas no se consiguen de un día para otro. Esto requiere de esfuerzo, de ganas, de ilusión y del convencimiento de la mayoría de los extremeños. Impulsando todo con políticas del Partido Popular, con políticas liberales que tengan en cuenta la cultura del esfuerzo, la valía y ayudando a la gente que quiera venir a sumar.

Relación con Vox

P.- ¿Cómo va la relación con Vox después de que se retiraran de la Junta?

R.- Yo espero y deseo que vuelvan a la senda del entendimiento y de los acuerdos. Nosotros ya hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos con ellos, que nos podemos entender. Firmamos un acuerdo de gobernabilidad con 60 medidas en las que fuimos capaces de coincidir y que empezamos a poner en marcha. Y parte de lo que se está consiguiendo procede de llevar a la práctica todas esas medidas que acordamos juntos. Vox, de manera unilateral, se marchó del gobierno y, parece, que para no volver. Lo que deseamos es que estén centrados en el gran problema que tiene ahora mismo nuestro país, que es la indecencia más absoluta por parte del presidente del Gobierno. Y lo que tienen que hacer es ayudarnos a que esta etapa oscura de España termine y finalice, en lugar de estar pensando en rascar un puñado de votos haciendo oposición al Partido Popular, que es lo que está ocurriendo.