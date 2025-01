Guardiola reduce el paro de Extremadura en más de 5.000 personas: «Nuestras políticas están funcionando»

El Gobierno de la Junta de Extremadura, que dirige María Guardiola, ha conseguido reducir el paro de la región en 5.800 personas durante el año 2024. Así lo ha evidenciado la Encuesta de Población Activa publicada este martes donde se muestra que la comunidad ha tenido un descenso en el desempleo del 7,2 % con respecto al año 2023. «Las políticas del Gobierno de María Guardiola están funcionando», ha celebrado el portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez, tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la cámara autonómica.

«Hay que seguir avanzando, hay que seguir apostando por nuestros autónomos, como se ha hecho con la cuota cero y hay que seguir apostando con planes de consolidación del mercado laboral. Quiero recordar ese plan de estimulación y consolidación del trabajo de autónomo con 316 millones de euros», ha dicho Sánchez, al tiempo que ha recordado medidas ya puestas en marcha en Extremadura como el plan de estimulación y consolidación del trabajo autónomo, con 316 millones de euros, o la apuesta con 707 millones de euros por cinco planes estratégicos para seguir fortaleciendo el mercado laboral.

«Extremadura tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, y es ahí donde nosotros estamos centrados. Queremos que se sigan implantando esas medidas de crecimiento que tan buenos resultados están dando, porque hay que seguir trabajando en acabar con la estacionalidad del mercado laboral en Extremadura. Seguir trabajando en la consolidación y que estos datos positivos con los que se ha cerrado el año 2024 se sigan consolidando a lo largo del año 2025», ha recalcado el portavoz del PP.

Protección del sector energético

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, defendió el pasado 16 de enero la continuidad de la central nuclear de Almaraz frente a la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez que insiste en cerrar esta planta. «Yo desde luego no quiero que cierre ninguna central, porque lógicamente estoy con el sentido común, porque esto no va de partidos va de razones. Yo lo que quiero es la soberanía energética para mi país», ha dicho la líder regional quien ha señalado que comiencen por cerrar las centrales de Cataluña a la vista del rechazo de Salvador Illa hacia la energía nuclear. «Lo lógico es que no se empiece cerrando una central nuclear en una comunidad autónoma donde su Gobierno autonómico y donde la sociedad en su conjunto la está defendiendo. Hay un voluntario, por tanto que empiecen por allí», indicó.

Durante una visita a la empresa Incalexa Instalaciones, en Cáceres, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta autonómica señaló que esta compañía ha elegido Extremadura, no sólo por el apoyo del Gobierno regional, sino por el «potencial energético» de la comunidad. «Por eso es esencial la continuidad de la central nuclear de Almaraz», subrayó recordando que se puso en contacto con los presidentes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha para hacer un frente común a favor de la energía nuclear.

«El presidente Mazón ha mostrado todo su apoyo, y desde aquí le tengo que dar las gracias una vez más. El presidente Page me emplazó a una reunión pero no mostraba rechazo a ese frente común y el presidente Illa sí que ha dejado muy claro que no quiere nucleares y que su apuesta de futuro pasa, en exclusiva, por las energías renovables», reveló María Guardiola.