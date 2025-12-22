Fedea da la razón a Moreno: Andalucía es la comunidad más perjudicada por el modelo de financiación

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha confirmado este lunes lo que el presidente andaluz Juanma Moreno viene denunciando desde hace tiempo: Andalucía es la comunidad autónoma más perjudicada por el actual modelo de financiación autonómica. Así lo demuestra el último informe publicado por el organismo, que actualiza las series de financiación homogénea de las comunidades de régimen común entre 2002 y 2023.

Según el estudio dirigido por el economista Ángel de la Fuente, Andalucía presenta una desventaja de 4,8 puntos respecto a la media nacional en financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado, quedando por debajo del índice 100 que representa el promedio autonómico. Esto significa que, en términos relativos, Andalucía ha recibido sistemáticamente menos recursos de los que le corresponderían en función de su población y necesidades.

La evolución ha sido claramente regresiva: si en 2002 la comunidad andaluza se situaba en el 99,4% de financiación por habitante ajustado, en 2023 ha caído al 94,6%, consolidando una brecha que no se ha corregido en más de dos décadas. Solo entre 2003 y 2007 Andalucía logró estar por encima del promedio, con cifras que oscilaron entre el 100,8% y el 101,9%.

Fedea también identifica a otras regiones castigadas por el modelo, como La Rioja (-4,1), Aragón (-4), Murcia (-3,2), Castilla-La Mancha (-1,7) y la Comunidad Valenciana (-1,3). En cambio, Baleares ha sido la gran beneficiada con una mejora del 20,9 puntos, seguida de Canarias (+5,4) y Extremadura (+5,1). Cataluña, pese a su discurso victimista, ha ganado 2,4 puntos.

El informe también analiza los mecanismos extraordinarios de financiación activados por el Estado desde 2012. En términos absolutos, Andalucía es la tercera comunidad que más dinero ha recibido (53.658 millones de euros), solo por detrás de Cataluña (140.813 millones) y Valencia (99.794 millones). Aun así, tras la devolución del principal, el saldo neto favorable para Andalucía se queda en 28.933 millones.

Los datos publicados por Fedea refuerzan la posición de Juanma Moreno y del Gobierno andaluz, que exigen desde hace años una reforma del sistema de financiación que corrija este desequilibrio estructural. Andalucía, siendo la comunidad más poblada de España, sigue siendo tratada como una comunidad de segunda a ojos del Estado.