Moreno acusa a Montero de «atacar» a Andalucía con un sistema de financiación pactado con los separatistas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de pactar con el independentismo catalán un modelo de financiación que perjudica gravemente a Andalucía, al tiempo que ha asegurado que la comunidad «alzará la voz» ante los privilegios concedidos a otras regiones. «Nos ha traicionado», sentenció durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad en el Parlamento andaluz.

Moreno ha denunciado que el principio de ordinalidad, sobre el que Montero quiere construir el nuevo sistema de financiación autonómica, no es más que una fórmula encubierta para beneficiar a los territorios más ricos, en detrimento de comunidades como Andalucía. «Lo llaman ordinalidad cuando lo que quieren decir realmente es desigualdad», ha advertido, antes de rechazar de forma tajante cualquier intento de consolidar una “España a dos velocidades”.

El presidente andaluz ha recordado que el actual sistema de financiación, aprobado en 2009 con el PSOE y Esquerra Republicana, ha supuesto pérdidas anuales de más de 1.500 millones para Andalucía. «Es muy difícil que un sistema hecho a la medida del independentismo catalán le quede bien a esta tierra», ha lamentado un Juanma Moreno que ha defendido que la financiación autonómica debe garantizar la redistribución justa de la riqueza, sin privilegiar a nadie por criterios políticos.

Durante su discurso, Moreno ha cargado duramente contra la ministra Montero, a quien acusa de haber olvidado las reclamaciones que ella misma defendía cuando era consejera de Hacienda en la Junta. «Ella fue quien fijó los 4.000 millones de euros anuales que necesita Andalucía, y ahora lo niega como ministra», criticó.

«Es un ataque frontal a los intereses de Andalucía»

Además, ha denunciado que la ordinalidad pactada con Cataluña rompe el principio de solidaridad entre españoles y perpetúa una discriminación histórica. «Es un ataque frontal a los intereses de Andalucía», ha afirmado, y ha añadido que esta comunidad «no admitirá más cesiones al separatismo».

Moreno también ha alertado sobre el oportunismo del Gobierno de Pedro Sánchez ante la proximidad de nuevas citas electorales. «Van a sacar un nuevo conejo de la chistera, pero no van a poder aprobarlo», ha ironizado. Por eso ha pedido unidad a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara autonómica: «Nadie puede estar por encima del interés de Andalucía».

El presidente andaluz subraya que su Ejecutivo seguirá reclamando un Fondo de Nivelación Transitorio que permita equiparar a las comunidades peor financiadas con la media nacional. A su juicio, ni el cupo catalán, ni la condonación de deuda, ni la ordinalidad pueden aplicarse sin provocar un grave desequilibrio territorial.

Con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, que se celebra el 4 de diciembre, Moreno ha concluido con un mensaje claro: «Le pese a quien le pese, Andalucía ejercerá su papel para defender la igualdad entre españoles». Y añadió que los fondos transferidos por el Estado «no son un regalo», sino recursos procedentes de los impuestos de los andaluces. «A esta tierra nadie le ha regalado nada. Todo lo que tenemos nos lo hemos ganado con esfuerzo», sentenció.